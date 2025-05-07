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應對俄羅斯威脅 波羅的海3國「同步軍演」提升戰力

中央社／ 維爾紐斯7日專電

面對俄羅斯對區域安全威脅日益增長，波羅的海3國本月同步舉行大規模軍事演習，共動員逾2萬7000名軍人與數千輛軍事裝備，展現強化國防與北約聯合應變能力的決心。

愛沙尼亞5日起展開為期近3週的「刺蝟25」軍演（Exercise Hedgehog 25），共計超過1萬6000名本國與北大西洋公約組織（NATO）盟軍部隊參與，涵蓋英國、法國、美國、德國、芬蘭、瑞典等10多國。

今年演習重點在規劃和執行軍事行動，並加強愛沙尼亞和盟軍合作能力，這是北約派駐愛沙尼亞的英國陸軍第4旅首次整合進入愛沙尼亞軍隊作戰架構中。愛沙尼亞國防軍並將於14日聯合救援單位，首次測試全國緊急警報系統。

另外，立陶宛於5日至16日舉行「鐵狼2025-I」（Iron Wolf 2025-I）演習，由立陶宛鐵狼步兵旅與由德國主導、駐立陶宛中部盧克拉（Rukla）的北約多國戰鬥群共同執行。

根據立陶宛軍方新聞稿，近2週的演習將動員約8000名軍人、逾1000輛戰術車輛、數十架飛機、軍艦及其他軍事裝備，分階段展開各層級訓練，包括指揮所訓練與地面部隊實兵演練。

立陶宛海軍也將與來自葡萄牙的盟軍，以及海港城市克萊佩達（Klaipeda）政府與組織合作，在海岸地區聯合訓練，以在危機、緊急情況或威脅下維持港口運作。

拉脫維亞則於5日至11日展開「水晶箭2025」（Crystal Arrow 2025）演習，動員約3000名士兵與1200輛軍事車輛，於維澤梅（Vidzeme）地區力求盡可能真實地複製現實場景，進行模擬城市戰的全面防衛作戰訓練。

拉脫維亞軍方新聞稿指出，「水晶箭2025」除了加強國家軍隊與北約部隊間有效協調合作與作戰準備，也將提升全民國防意識和參與度。

俄羅斯 愛沙尼亞 拉脫維亞 演習 立陶宛

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