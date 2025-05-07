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印巴局勢升級陸方表態 稱雙方是「搬不走的鄰居」籲保持冷靜克制

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部發言人7日就當前印巴局勢答記者問強調，中方反對一切形式的恐怖主義。呼籲印巴雙方保持冷靜克制，避免採取使局勢進一步複雜化行動。法新社
大陸外交部發言人7日就當前印巴局勢答記者問強調，中方反對一切形式的恐怖主義。呼籲印巴雙方保持冷靜克制，避免採取使局勢進一步複雜化行動。法新社

印度巴基斯坦兩國緊張局勢持續升級。印度向巴基斯坦控制區多處發射飛彈，造成多人傷亡。大陸外交部發言人7日就當前印巴局勢答記者問強調，中方反對一切形式的恐怖主義。呼籲印巴雙方保持冷靜克制，避免採取使局勢進一步複雜化行動。

大陸央視報導，大陸外交部表示，對7日凌晨印度的軍事行動表示遺憾，對目前事態發展感到擔憂。稱印度和巴基斯坦「是搬不走的鄰居，也都是中國的鄰國」。

大陸外交部指出，中方反對一切形式的恐怖主義。中方呼籲巴雙方以和平穩定大局為重，保持冷靜克制，避免採取使局勢進一步複雜化的行動。

CNN報導，巴基斯坦已宣布關閉領空48小時，所有航班已立即取消。此外印度北部多個機場也已關閉，然而這項飛行任務通知（NOTAM）已經影響多條航線，導致多架航班必須改道，以避免飛越巴基斯坦領空，而這也影響到後續飛行計劃。

印度 外交部 巴基斯坦

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