印巴局勢升級陸方表態 稱雙方是「搬不走的鄰居」籲保持冷靜克制
印度、巴基斯坦兩國緊張局勢持續升級。印度向巴基斯坦控制區多處發射飛彈，造成多人傷亡。大陸外交部發言人7日就當前印巴局勢答記者問強調，中方反對一切形式的恐怖主義。呼籲印巴雙方保持冷靜克制，避免採取使局勢進一步複雜化行動。
大陸央視報導，大陸外交部表示，對7日凌晨印度的軍事行動表示遺憾，對目前事態發展感到擔憂。稱印度和巴基斯坦「是搬不走的鄰居，也都是中國的鄰國」。
大陸外交部指出，中方反對一切形式的恐怖主義。中方呼籲巴雙方以和平穩定大局為重，保持冷靜克制，避免採取使局勢進一步複雜化的行動。
CNN報導，巴基斯坦已宣布關閉領空48小時，所有航班已立即取消。此外印度北部多個機場也已關閉，然而這項飛行任務通知（NOTAM）已經影響多條航線，導致多架航班必須改道，以避免飛越巴基斯坦領空，而這也影響到後續飛行計劃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言