誰會是下一任教宗？關鍵候選人大盤點

參加樞密會議遴選羅馬天主教新任教宗的樞機主教們昨天陸續入住梵蒂岡兩家飯店,在他們決定前教宗方濟各(PopeFrancis)的繼任人選前,將不得與外界接觸。

路透社報導,樞密會議(Conclave)將於今天下午在西斯汀教堂(Sistine Chapel)閉門舉行,所有80歲以下的樞機主教都有投票權,他們將選出全球約14億名天主教徒的新任領袖。

羅馬天主教有80%的樞機主教是由教宗方濟各親自任命,其中大多數不僅將是首度推選教宗,還將帶來廣闊的全球視野。這次,擁有投票權的樞機主教中,只有不到一半是歐洲人,為史上首見。

樞機主教們會選出一位非洲、亞洲或甚至是美洲教宗,還是可能傾向於選出擁有梵蒂岡行政部門豐富經驗的資深人士?以下是英國廣播公司(BBC)根據曾提到的名字,彙整出的新教宗可能人選:

● 帕洛林(Pietro Parolin)

國籍:義大利人

年齡:70歲

說話輕聲細語的義大利樞機主教帕洛林是教宗方濟各任內的教廷國務院長,為方濟各的首席顧問。

帕洛林實際上扮演類似「副教宗」的角色,因此被視為熱門人選。

有些人認為,相較於天主教教義的純粹性,他可能更優先考慮外交與全球視野。批評人士覺得這是一個問題,但他的支持者認為這是優勢。

然而,他曾批評全球各地將同性婚姻合法化的行為,稱愛爾蘭2015年公投通過同性婚姻合法化,是「人性的失敗」。

天主教監督組織「主教問責」(BishopAccountability)曾指責帕洛林在擔任國務院長時,「壓下」準備通報世俗當局的「侵害情事資訊」。

前266位教宗中約有213位是義大利人,雖然過去40年沒有義大利籍教宗,但隨著天主教會高層的重心從義大利與歐洲轉移,這可能代表目前或許不會出現另一位義大利籍教宗。

● 塔格萊(Luis Antonio Gokim Tagle)

國籍:菲律賓

年齡:67歲

樞機主教塔格萊擁有數十年的牧靈經驗,這意味著相較於梵蒂岡的外交官或與世隔絕的教會法專家,他是一名活躍於信徒中的教會領袖。

天主教會在菲律賓具有龐大影響力,當地約80%人口是天主教徒。菲律賓目前有5位樞機團(College ofCardinals)成員創新高,如果他們全都支持塔格萊,這可能成為一個重要的遊說派系。

塔格萊被視為是天主教定義中的溫和派,由於他跟已故教宗方濟各一樣致力於關懷社會議題並同情移民,被譽為「亞洲方濟各」。

他反對墮胎權,稱這是「一種謀殺」,這樣的立場與天主教會認為生命始於受孕的廣泛立場一致。他也曾發聲反對安樂死。

但在2015年擔任馬尼拉總主教時,塔格萊呼籲天主教會重新評估對同性戀者、離婚人士與單親母親的「嚴厲」立場,稱過去的嚴苛造成持久的傷害,並讓他們覺得「被貼標籤」,他認為每個人都值得被同理與尊重。

塔格萊早在2013年的樞密會議就被視為教宗人選,而當時是由方濟各脫穎而出。

● 普瑞弗斯特(Robert Prevost)

國籍:美國

年齡:69歲

出生於芝加哥的樞機主教普瑞弗斯特無疑被視為具備許多教宗必要特質的人選。兩年前,教宗方濟各選擇他接替魏雷(Marc Ouellet)擔任教廷主教部(Dicastery for Bishops)部長,讓他肩負推選下一代主教的任務。

他在秘魯擔任傳教士多年,之後成為秘魯總主教。

普瑞弗斯特不只被視為美國人,還是拉丁美洲宗座委員會(Pontifical Commission for Latin America)領導人。

他被視為一名改革者,但有人認為現年69歲的他擔任教宗可能太過年輕。他擔任秘魯總主教期間也曾籠罩在涉嫌掩蓋性侵指控的陰影下,但他的主教轄區否認這些指控。

● 涂克森(Peter Kodwo Appiah Turkson)

國籍:迦納

年齡:76歲

如果被其他樞機主教推選為教宗,具有影響力的樞機主教涂克森將成為1500年來的首位非裔教宗。

他在2003年前教宗若望保祿二世(Pope John PaulII)任內成為首位擔任樞機主教的迦納人,10年後在方濟各當選教宗那年,樞機主教涂克森跟塔格萊一樣都被視為可能的教宗人選。事實上,博彩業者在投票前認為他是熱門人選。

曾在放克樂隊中擔任吉他手的涂克森以出現時總是活力四射聞名。

跟許多非洲樞機主教一樣,他傾向於保守派。然而,他反對非洲國家將同性關係定罪,包括在他的祖國迦納。

● 艾多(Peter Erdo)

國籍:匈牙利

年齡:72歲

自51歲起擔任樞機主教的艾多在歐洲教會備受尊崇,他在2006年到2016年兩度領導歐洲主教團委員會(Council of the Bishops' Conferences of Europe)。

他在非洲樞機主教群中廣為人知,曾致力於處理天主教與東正教的關係。

這位布達佩斯總主教與匈牙利首席主教在共產主義統治下的天主教家庭長大,被視為是可能折衷的教宗人選。

教宗方濟各2021年與2023年兩度訪問匈牙利時,艾多扮演了舉足輕重的角色,他也是選出方濟各與其前任教宗本篤十六世(Pope Benedict XVI)的樞密會議成員。

他對家庭的保守看法受到教會部分人士歡迎,他曾巧妙地應對匈利總理奧班(Viktor Orban)的「非自由民主」。在2015年歐洲發生移民危機期間時,他說教會不會接納移民,因為這等同於人口販運。

此外,BBC還提到以下其他人選,包括65歲剛果籍樞機主教安邦戈(Fridolin Ambongo Besungu)、68歲馬爾他籍樞機主教葛瑞契(Mario Grech)、69歲義大利籍樞機主教祖皮(Matteo Zuppi)、73歲美國籍樞機主教杜賓(Joseph Tobin)、83歲義大利籍樞機主教史柯拉(Angelo Scola)、71歲德國籍樞機主教馬克斯(Reinhard Marx)、60歲義大利籍樞機主教皮扎巴拉(Pierbattista Pizzaballa)。

還有80歲加拿大籍樞機主教魏雷(MarcOuellet)、79歲幾內亞籍樞機主教賽拉(RobertSarah)、66歲法國籍樞機主教艾佛林(Jean-MarcAveline)、76歲緬甸籍樞機主教薄茂恩(CharlesMaung Bo)、66歲菲律賓籍樞機主教戴維(PabloVirgilio David)以及78歲加拿大籍樞機主教切爾尼(Michael Czerny)。