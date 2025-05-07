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梅爾茨當選德總理 要美國「勿干涉」其國內政治

中央社／ 柏林6日綜合外電報導
德國新總理梅爾茨。 歐新社
德國新總理梅爾茨。 歐新社

德國極右派的另類選擇黨（AfD）獲美國總統川普大力支持後，德國新總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天表示，美國應「勿干涉」其國內政治。

綜合法新社和路透社報導，69歲的梅爾茨今天稍早當選為歐洲最大經濟體德國的總理，這位保守派人士還說，他計劃8日與川普通話。

梅爾茨的基民/基社聯盟（CDU/CSU）2月勝選，反移民的另類選擇黨則獲得歷來最高的逾20%選票支持，成為德國第2大政黨。

選舉期間，川普盟友馬斯克（Elon Musk）和美國副總統范斯（JD Vance）都力挺另類選擇黨。

梅爾茨譴責美國近期的「荒謬言論」，但未具體說明，還說他「想鼓勵美國政府…盡量不要干涉」德國的國內政治。

梅爾茨今天接受德國第二電視台（ZDF）訪問時說：「我沒干涉選出川普的美國大選。」

德國情報機構上週將另類選擇黨列為「右派的極端主義」政黨，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）稱此舉是「偽裝的暴政」，並表示「德國應該改變作法」。

范斯在社群媒體平台X發文指出：「西方曾共同推倒柏林圍牆，現在已被重建起來，不是由蘇聯人或俄羅斯人，而是德國人自己建立的。」

梅爾茨今天表示，僅靠禁止極右派另類選擇黨並不能遏止人民的支持浪潮，關鍵在於對抗其背後的根本原因。

梅爾茨表示，政府將仔細評估情報機構的報告，再做出結論。

他說：「但我還想補充一些，那1000萬另類選擇黨選民，你無法禁止他們…你必須與他們進行確實和實質地接觸」。

他還說：「我希望在這個聯邦政府中盡一切努力，幫助人民重拾對政治中間派的信任，讓他們不再覺得有必要投票給像另類選擇黨這樣的政黨。」

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