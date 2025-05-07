赴歐旅客崩潰！印巴開戰空域封鎖亂航班 台人機場卡關：免稅品還得退

印度與巴基斯坦日前爆發軍事衝突，導致多處機場關閉與空域封鎖。巴基斯坦於5月6日宣布關閉領空48小時，印度北部多個機場也同步停飛，重創國際航班運行。華航與長榮等台灣航空公司多個往返歐洲航班被迫取消或轉降，造成大批旅客行程大亂。

一位台灣旅客cecilypantw在社群平台「threads」分享自身經歷，她原定搭乘班機前往歐洲參加婚禮，出發當日凌晨五點奔往機場，卻在登機前得知班機受到影響。她表示，自己曾出國超過80次，這還是第一次遇到「免稅品都要拿去退」的狀況，讓她哭笑不得。查了一下保險理賠約有新台幣十萬元，若如果沒有戰爭除外條款，倫敦飯店不能取消也突然不心痛了。

旅客表示，她原規劃20天行程，從倫敦前往西班牙與維也納，卻因空域封鎖面臨重整行程的困難。其妹妹也緊急查找替代航班，但受限於經過印度上空的路線無法使用，目前只能嘗試經韓國或日本轉機，希望能如期趕上婚禮。並請網友提供替代路線建議。

根據長榮航空表示，因空域臨時關閉，5月6日BR62維也納-曼谷航班已折返原地、降落維也納；BR95桃園-米蘭航班則轉降維也納加油後再飛往目的地。華航方面則表示，CI81台北-倫敦航班直接取消，其他如飛往布拉格、羅馬、阿姆斯特丹等航班，也都轉降曼谷，後段航班可能延誤或取消。

除了航班取消與繞行外，也有旅客因此經歷荒謬行程。有苦主分享，原以為飛往歐洲，結果「飛了10小時，醒來卻在泰國」，讓他相當無奈。航空公司雖已啟動應變機制，但旅客仍難免受波及。專家建議，近期前往歐洲旅客應隨時留意航班異動，並事先了解保險理賠範圍與變更彈性，以降低損失。