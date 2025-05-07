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CNN：趁川普引發世界亂流 習近平訪俄羅斯實現2目的

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯聖彼得堡販售傳統俄羅斯娃娃紀念品上印有中美俄三國領導人圖樣；由左至右分別為中國國家主席習近平、美國總統川普與俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯聖彼得堡販售傳統俄羅斯娃娃紀念品上印有中美俄三國領導人圖樣；由左至右分別為中國國家主席習近平、美國總統川普與俄羅斯總統普亭。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國國家主席習近平7日抵達俄羅斯進行國是訪問，分析人士指出，中俄在美國造成世界亂流的背景下，向國際社會釋出秉持穩定與信譽的信號，尤其中美陷入貿易戰，習近平要確保持續獲得俄羅斯資源與市場；儘管華府對莫斯科立場轉變可能對北京有害，但不足以影響中俄關係

國際情勢自習近平半年前訪問莫斯科以來迅速轉變，中美陷入螺旋式升溫貿易戰，北京積極轉向強化和其他國家的關係與貿易。

華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）資深研究員孫韻（Yun Sun）認為，「此時此刻，中俄有更多誘因展現團結一致的形象」。

孫韻表示，有鑑於目前華府政策造成世界亂流，中國和俄羅斯將釋出在國際事務秉持穩定和信譽的信號，以及去美國化正在進行中。中俄將公開共同呼籲反對美國單邊主義及霸權主義。尤其，美國退出部分聯合國機構、擾亂歐洲長期聯盟等，為這類言論創造理想背景。

除此之外，觀察家也指出，習近平此行的目的是確保中國持續獲得俄羅斯天然資源及市場。

歐洲政策分析中心資深研究員馬圖拉（Tamás Matura）表示，有鑑於美國目前的對中政策，中國在許多方面都亟需俄羅斯，包括貿易和能源資源。

另一方面，一些分析師認為，川普對美國與歐洲的經濟、戰略關係表現質疑，這也提供中國與歐洲修復關係的空間，而習近平會注意並根據跨大西洋關係的變化來調整未來的外交策略。

馬圖拉表示：「習近平在莫斯科談話將受到許多歐洲人士觀察，比如他是否以有意義的方式談論烏克蘭戰爭？是否會在對俄支持和反對烏克蘭衝突上改變根本策略？這些是否可能加強中國與歐洲的關係？」不過，近月來美國的立場變化也引發質疑，認為莫斯科可能與華府更加接近，從而損害北京的利益。

對此，密切觀察中俄政府的觀察人士指出，無論如何，兩國都沒有理由破壞精心打造、具有深厚意識形態與經濟利益的關係。

中國人民大學國際事務研究所主任王義桅表示：「俄羅斯不信任美國......這是美國乃至西方世界對俄羅斯從根本上的敵視態度，這是川普無法改變的事。」

分析人士認為，習近平與普亭接下來幾日的會晤很可能傳遞的訊息是：中俄維持比以往任何時候更一致的關係。

CNN 俄羅斯 美國 習近平 關係

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