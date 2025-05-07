CNN：趁川普引發世界亂流 習近平訪俄羅斯實現2目的

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國國家主席習近平7日抵達俄羅斯進行國是訪問，分析人士指出，中俄在美國造成世界亂流的背景下，向國際社會釋出秉持穩定與信譽的信號，尤其中美陷入貿易戰，習近平要確保持續獲得俄羅斯資源與市場；儘管華府對莫斯科立場轉變可能對北京有害，但不足以影響中俄關係。

國際情勢自習近平半年前訪問莫斯科以來迅速轉變，中美陷入螺旋式升溫貿易戰，北京積極轉向強化和其他國家的關係與貿易。

華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）資深研究員孫韻（Yun Sun）認為，「此時此刻，中俄有更多誘因展現團結一致的形象」。

孫韻表示，有鑑於目前華府政策造成世界亂流，中國和俄羅斯將釋出在國際事務秉持穩定和信譽的信號，以及去美國化正在進行中。中俄將公開共同呼籲反對美國單邊主義及霸權主義。尤其，美國退出部分聯合國機構、擾亂歐洲長期聯盟等，為這類言論創造理想背景。

除此之外，觀察家也指出，習近平此行的目的是確保中國持續獲得俄羅斯天然資源及市場。

歐洲政策分析中心資深研究員馬圖拉（Tamás Matura）表示，有鑑於美國目前的對中政策，中國在許多方面都亟需俄羅斯，包括貿易和能源資源。

另一方面，一些分析師認為，川普對美國與歐洲的經濟、戰略關係表現質疑，這也提供中國與歐洲修復關係的空間，而習近平會注意並根據跨大西洋關係的變化來調整未來的外交策略。

馬圖拉表示：「習近平在莫斯科談話將受到許多歐洲人士觀察，比如他是否以有意義的方式談論烏克蘭戰爭？是否會在對俄支持和反對烏克蘭衝突上改變根本策略？這些是否可能加強中國與歐洲的關係？」不過，近月來美國的立場變化也引發質疑，認為莫斯科可能與華府更加接近，從而損害北京的利益。

對此，密切觀察中俄政府的觀察人士指出，無論如何，兩國都沒有理由破壞精心打造、具有深厚意識形態與經濟利益的關係。

中國人民大學國際事務研究所主任王義桅表示：「俄羅斯不信任美國......這是美國乃至西方世界對俄羅斯從根本上的敵視態度，這是川普無法改變的事。」

分析人士認為，習近平與普亭接下來幾日的會晤很可能傳遞的訊息是：中俄維持比以往任何時候更一致的關係。