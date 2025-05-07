教宗選舉今天開始 中文直播看這裡

梵蒂岡新聞網報導，5月7日即將展開選舉教宗會議。當天上午舉行為選舉教宗祈禱感恩祭，同一天下午有選舉權的樞機要進入西斯汀聖堂，旋即展開第一輪投票。《梵蒂岡電台－梵蒂岡新聞網》將直播當天的感恩祭和入場式，並有中文解說。

為選舉教宗祈禱感恩祭將於羅馬時間7日上午10點在聖伯多祿大殿舉行，請從台灣時間下午3點55分開始參加有中文解說的禮儀。網址是： https://youtube.com/live/4E1EnQGZ52c 。

當天下午，樞機從保祿小堂遊行至西斯汀堂，從而展開第一輪的投票。選舉教宗會議入場式於羅馬時間下午4點半開始。您可以從北京時間同一天晚上10點10分開始收看有中文解說的入場式，網址是：https://youtube.com/live/4EbrCirqc1w 。

選舉過程中，樞機主教們將每日最多進行四輪投票，直到有候選人獲得三分之二以上的票數為止。每輪投票後，會焚燒選票，產生的煙霧顏色將向外界傳達選舉進展：黑煙表示尚未選出新教宗，白煙則表示新教宗已經選出。

根據歷史記錄，教宗選舉的平均持續時間約為 3.2 天，但具體時間可能因選舉進展而有所不同。

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