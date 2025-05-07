印巴交火升溫！川普發聲了：希望盡快結束

印度軍方6日對巴基斯坦9處目標及克什米爾地區實施精確打擊，強調並未攻擊任何巴國平民、經濟或軍事目標，不會導致局勢升級。巴基斯坦則據稱還手擊落5架印度軍機並俘虜數名士兵。對此，川普表示遺憾，指兩國鬥爭很長時間，希望這次衝突能盡快結束。

川普6日於白宮橢圓辦公室發表上述談話。川普與印度總理莫迪關係密切，在印度控制的克什米爾地區知名景點帕哈爾加姆（Pahalgam）發生恐怖攻擊後，兩人進行通話，川普並承諾美國的支持。

美國國務卿魯比歐也在X發文稱，將繼續與印度和巴基斯坦領導人接觸，並努力尋求和平解決方案。

聯合國秘書古特雷斯則透過發言人表示，很擔心印度的軍事行動，呼籲衝突雙方保持最大程度克制。

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）告訴彭博電視，巴國已擊落印度軍機和多架無人機，稱過去兩周皆從未主動對印度採取任何敵對行動，但如果受到攻擊，巴國將會反擊，如果印度退一步，巴國也會化解這些緊張局勢。