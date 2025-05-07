比照薩爾瓦多反恐中心 宏都拉斯也打造超級監獄

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中央社／ 瓜地馬拉市6日專電
為了有效關押惡名昭彰的「18街」黑幫（Barrio 18）分子，宏都拉斯政府興建最高安全等級的監獄即將完工。監獄示意圖/ingimage
為了有效關押惡名昭彰的「18街」黑幫（Barrio 18）分子，宏都拉斯政府興建最高安全等級的監獄即將完工。監獄示意圖/ingimage

為了有效關押惡名昭彰的「18街」黑幫（Barrio 18）分子，宏都拉斯政府興建最高安全等級的監獄即將完工。監獄除了有各種先進監控設備外，更號稱全鋼筋混凝土打造，不使用任何一塊磚頭，讓囚犯「挖不穿」牆壁插翅難飛。

宏都拉斯媒體「先驅報」（El Heraldo）6日報導，新建的監獄位在宏都拉斯西部Ilama地區，可容納近1500名囚犯，預計5月中落成啟用。設計工程團隊指出，新監獄的牆體全為鋼筋混凝土澆置，厚度足足有20公分，所有鋼製結構，例如鋼筋和金屬料件，都使用螺栓與環氧樹脂膠固定並嵌入牆內；而且建築沒有用到「一塊磚頭」，避免再發生囚犯以徒手挖開牆壁而逃獄的情況。

不只如此，連地板也是鋼筋混凝土材質，工程團隊強調，牆壁和地板都無法以徒手挖出一點隙縫。而為了避免囚犯與外界人士接觸，監獄的管線都有專用的維修走道，不用進入監獄囚室修繕，降低人員風險。

宏都拉斯政府也參考薩爾瓦多著名的「反恐怖主義監禁中心」（CECOT，Terrorism Confinement Center）建造及管理模式。監獄主任羅培茲中校（FranklinLopez）指出，囚犯每天23小時都必須待在牢房，只有1小時放風，且還僅能在警衛監視和監控系統下活動。換句話說，囚犯的一舉一動，無法逃脫獄方人員的掌控。

報導指出，宏都拉斯原先關押幫派分子的2座監獄，管理問題嚴重，黑幫幾乎把持整個監獄運作。國家監獄管理局（INP）發現，監獄設施不僅遭破壞，被關押的囚犯還擁有武器、毒品與家電用品，有電話網路可對外聯繫遙控犯案。甚至獄警都因為心生畏懼不敢進入牢房區，讓幫派分子在監獄中為所欲為。

報導表示，過去甚至還發生被關押的「18街」黑幫成員，在監獄中與其他敵對幫派互開槍，簡直把監獄當街頭戰場。混亂情況持續10個多月，一直到軍方進駐管理才漸穩定。

國家監獄管理局強調，新監獄將分成不同區塊，將黑幫囚犯隔離關押，以杜絕武器走私與械鬥事件；監獄的即時監控影像，也將直接傳至位於首都德古西加巴（Tegucigalpa）的總部辦公室，隨時掌握監獄內最新狀況。

宏都拉斯 幫派 監獄

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