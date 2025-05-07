印巴開火！巴基斯坦關閉領空48小時 北印多機場關閉、航班大亂
印度軍方6日對巴基斯坦9處目標及克什米爾地區實施精確打擊，巴基斯坦軍方證實已擊落5架印度軍機。最新消息指出，巴基斯坦宣布關閉領空48小時，此外，印度北部多個機場已關閉，直至另行通知。
彭博資訊報導，印度多個航空公司也於X發文，稱印度北部部分機場已關閉。
根據靛藍航空（IndiaGo）、香料航空（SpiceJet）和印度快運航空（Air India Express）等航空公司在X的公告，包括達蘭薩拉（Dharamshala）、列城（Leh）、查謨（Jammu）、斯利那加（Srinagar）、阿姆利則（Amritsar）、比卡內爾（Bikaner）和欣敦（Hindon）等多座印度機場已「關閉至另行通知」。
目前，印度航空（Air India）與阿卡薩航空（Akasa）尚未發布相關聲明。事件原因仍在釐清中。
印度駐美大使館發表聲明表示：「印度的行動具針對性且精準，並刻意避免升高局勢。」強調：「並未攻擊任何巴基斯坦平民、經濟或軍事目標」，「目標僅限於已知的恐怖分子訓練營。」
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