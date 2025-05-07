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印巴開戰！印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

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印度發動砲襲！巴基斯坦怒嗆「戰爭行為」造成3死12傷 將作出強烈回應

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印巴開戰！印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
圖為巴基斯坦控制的克什米爾地區7日清晨景象。路透
圖為巴基斯坦控制的克什米爾地區7日清晨景象。路透

印度軍方6日清晨襲擊巴基斯坦9處目標及克什米爾地區，造成8人死亡、25人受傷及2人失蹤。彭博資訊報導，巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）告訴彭博電視，巴基斯坦已經擊落5架印度飛機，並且關押部分印度士兵。

巴基斯坦遇襲後宣布關閉領空48小時；根據印度廉航Spicejet在X發文，印度北部機場也暫時關閉，直到另行通知。

印度軍方表示襲擊目標是巴基斯坦及其控制的克什米爾地區恐怖分子據點，並未襲擊巴基斯坦平民、經濟或軍事目標，但遭到巴基斯坦駁斥。

巴基斯坦總理夏立夫稱印度的行為是「戰爭行為」，並表示巴基斯坦「完全有權對印度的戰爭行為作出強烈回應」。

印度 巴基斯坦 戰爭

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