克宮：普亭定於8月底至9月初訪中 將出席抗日紀念活動

中央社／ 莫斯科6日綜合外電報導

克里姆林宮今天宣布，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將於今年8月底至9月初訪問中國，期間將出席中國對日抗戰紀念活動。

美聯社等媒體報導，普亭的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴記者，普亭訪中將是「良好傳統」的一部分。中國國家主席習近平將造訪莫斯科，出席蘇聯擊敗納粹德國80週年的紀念活動，而蒲亭將訪中出席二戰同盟國擊敗日本的紀念活動。

據報導，今年9月3日，北京將舉行紀念二戰結束80週年的活動，中國稱9月3日這天為「抗日戰爭勝利紀念日」。

香港南華早報先前報導，根據外交消息，中國計劃於今年舉行紀念抗戰勝利80週年閱兵儀式，預計普亭會出席。

二戰 抗日戰爭 蒲亭

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