克宮：普亭定於8月底至9月初訪中 將出席抗日紀念活動

除了一些罪魁禍首之外，納粹殺人機器中一些「較小的齒輪」——協助謀殺者也有人受到追責。比如2022年被判有罪的Stutthof集中營前秘書弗爾希納（Irmgard Furchner）。去年終審維持判決時，她已99歲。弗爾希納於今年1月去世。她被判在一萬余起案件中協助謀殺．．．

2025-05-06 19:39