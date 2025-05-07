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梵諦岡教宗選舉今召開祕密會議 禁止境內手機通訊

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
梵蒂岡召開祕密會議選舉新教宗。圖為樞機主教上月於聖伯多祿廣場出席梵蒂岡國務卿帕羅林主持的彌撒。美聯社
梵蒂岡召開祕密會議選舉新教宗。圖為樞機主教上月於聖伯多祿廣場出席梵蒂岡國務卿帕羅林主持的彌撒。美聯社

衛報報導，梵蒂岡七日將召開祕密會議選舉教宗方濟各的繼任者，預計當地時間七日下午三時起（台灣時間七日晚間九時）將中斷境內所有手機通訊，直到選出新教宗為止。

梵蒂岡在聲明中指出：「五月七日下午三時起，梵蒂岡境內所有的手機通訊信號傳輸系統將中斷」，並指出，「選出新教宗後將恢復訊號」。

不過，梵蒂岡發言人布魯尼說，聖伯多祿廣場的訊號將不受影響。另外，樞機主教出席祕密會議時必須將手機留在會場外。

樞機主教七日將先在梵蒂岡聖伯多祿大教堂參加一場莊嚴的彌撒，之後符合投票資格的一三三名八十歲以下樞機主教，將聚集在西斯汀教堂召開祕密會議。當選教宗需要這些樞機主教三分之二多數票支持。

教宗選舉可能耗時數日，大批信徒將聚集在聖伯多祿廣場，等待選出新教宗。

教廷國務院長帕洛林被視為新教宗熱門人選之一，但金融時報報導，他一手促成的「梵中主教協議」可能對他的選情不利。

報導說，二○一八年的梵中主教任命協議是由現年七十歲的帕洛林一手策畫，旨在化解教廷和中國大陸數十年來的僵局，避免效忠教宗的大陸「地下教會」與北京官方教會分裂。

歷經多年談判後，帕洛林與北京妥協，讓北京在任命中國主教方面擁有正式發言權。香港榮休主教陳日君等批評人士認為，此舉堪稱「嚴重判斷失誤」，也是對大陸天主教徒所做犧牲的侮辱。

儘管如此，觀察家仍認為，帕洛林是教宗繼任人選爭奪戰的領先者之一。方濟各逝世以來，帕洛林在博彩公司賠率榜上領先數周，菲律賓樞機主教塔格萊急起直追，二位主教的賠率已不相上下。

教宗 教廷 方濟各 梵蒂岡

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