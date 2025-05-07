梵諦岡教宗選舉今召開祕密會議 禁止境內手機通訊

衛報報導，梵蒂岡七日將召開祕密會議選舉教宗方濟各的繼任者，預計當地時間七日下午三時起（台灣時間七日晚間九時）將中斷境內所有手機通訊，直到選出新教宗為止。

梵蒂岡在聲明中指出：「五月七日下午三時起，梵蒂岡境內所有的手機通訊信號傳輸系統將中斷」，並指出，「選出新教宗後將恢復訊號」。

不過，梵蒂岡發言人布魯尼說，聖伯多祿廣場的訊號將不受影響。另外，樞機主教出席祕密會議時必須將手機留在會場外。

樞機主教七日將先在梵蒂岡聖伯多祿大教堂參加一場莊嚴的彌撒，之後符合投票資格的一三三名八十歲以下樞機主教，將聚集在西斯汀教堂召開祕密會議。當選教宗需要這些樞機主教三分之二多數票支持。

教宗選舉可能耗時數日，大批信徒將聚集在聖伯多祿廣場，等待選出新教宗。

教廷國務院長帕洛林被視為新教宗熱門人選之一，但金融時報報導，他一手促成的「梵中主教協議」可能對他的選情不利。

報導說，二○一八年的梵中主教任命協議是由現年七十歲的帕洛林一手策畫，旨在化解教廷和中國大陸數十年來的僵局，避免效忠教宗的大陸「地下教會」與北京官方教會分裂。

歷經多年談判後，帕洛林與北京妥協，讓北京在任命中國主教方面擁有正式發言權。香港榮休主教陳日君等批評人士認為，此舉堪稱「嚴重判斷失誤」，也是對大陸天主教徒所做犧牲的侮辱。

儘管如此，觀察家仍認為，帕洛林是教宗繼任人選爭奪戰的領先者之一。方濟各逝世以來，帕洛林在博彩公司賠率榜上領先數周，菲律賓樞機主教塔格萊急起直追，二位主教的賠率已不相上下。