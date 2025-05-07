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二戰後頭一遭 德國總理選舉 梅爾茨第二輪才勝出

聯合報／ 編譯陳苓高詣軒／綜合報導
德國總理梅爾茨（前排左二）六日未能在總理選舉首輪當選，露出錯愕表情。美聯社
德國總理梅爾茨（前排左二）六日未能在總理選舉首輪當選，露出錯愕表情。美聯社

德國國會六日舉行總理選舉，基民黨主席梅爾茨六日經過兩輪投票才當選總理，未能在首輪表決跨越過半門檻，是德國二戰後首見，顯示新執政聯盟出師不利。

梅爾茨在國會首輪總理投票中取得三一○票，未達三一六票過半數當選門檻。他領導的基民黨已與社民黨結盟，應可拿下三二八票，這表示執政聯盟有十八人跑票，結果讓各界大感意外。由於總理選舉是祕密投票，外界無法得知哪些人跑票。

國會的總理選舉向來只是形式，梅爾茨之前，德國戰後的每位總理都在首輪表決順利出線。

經過協商，德國國會六日下午舉行第二輪總理選舉，梅爾茨總算拿到三二五票當選，比過半數多出九票。

不過，梅爾茨未能在首輪過關，讓人質疑未來新政府是否有能力推動法案。這次首輪鎩羽也讓他的領導能力蒙上陰影，讓新政府背上脆弱之名。

南德日報指出，梅爾茨的首輪失利是「歷史性災難」，德國歷經半年政治僵局，原本期待透過選出新政府，再開新局。這次總理選舉風波，已讓梅爾茨的總理生涯蒙上陰影，成為尚未上任就失去執政聯盟信任的領袖。

德媒分析，首輪跑票原因之一來自社民黨內部對梅爾茨的不滿。梅爾茨今年一月在國會推動移民緊縮決議案時，不顧德國主流政黨不與極右翼合作的原則，接受極右翼德國另類選擇黨支持，引發社民黨強烈憤怒。

當時社民黨前黨團主席米策尼希警告，梅爾茨此舉形同「打開通往地獄的大門」，破壞德國民主防火牆。雖然雙方後來達成聯合執政協議，但黨內意見未完全整合，可能影響部分議員的投票取向。

另一方面，基民黨內部也對組閣談判結果存在不同聲音。基民黨在大選取得較多席次，為達成聯合執政協議，梅爾茨同意讓社民黨分得與基民黨相等的部會數量，引發部分黨籍議員不滿談判讓步過多。

此外，梅爾茲選前曾堅決反對改革憲法規定舉債上限條款「債務煞車」，選後卻同意與社民黨合作推動改革，這一轉變也讓部分保守派議員感到失望，對梅爾茨的反覆頗有怨言。

二戰 基民黨 大選 德國 梅爾茨 社民黨

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