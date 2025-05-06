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德國總理選舉 梅爾茨第二輪表決終於勝出

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
德國國會6日舉行總理選舉第二輪表決，即將卸任總理的蕭茲（左）與新當選的梅爾茨（右）握手表示祝賀。歐新社
德國國會6日舉行總理選舉第二輪表決，即將卸任總理的蕭茲（左）與新當選的梅爾茨（右）握手表示祝賀。歐新社

德國國會下院、聯邦議院6日舉行總理選舉，基督教民主黨黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）第一輪投票僅取得310票，距離過半的316票門檻差了6票，幾個小時後國會舉行第二輪投票，梅爾茨才以325張贊成票當選。

根據BBC與衛報的報導，第二輪投票有289張反對票、棄權1票、無效3票。梅爾茨第一輪闖關失敗，不只對他的威望造成重大打擊，也是德國戰後前所未有的失敗。

德國在二戰後恢復民主76年來，從未有總理候選人輸掉聯邦議院首輪表決。

德國聯邦議院有630名議員，因總理選舉是秘密投票，無法得知執政聯盟哪些人首輪跑票。

BBC指出，基民黨與社民黨組成的執政聯盟席位過半，但執政聯盟顯然有18名議員在第一輪表決時跑票，讓梅爾茨經歷兩輪投票才當選，也顯示執政聯盟出師不利。

德國 投票 梅爾茨

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