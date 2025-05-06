聽新聞
0:00 / 0:00
德國總理選舉 梅爾茨第二輪表決終於勝出
德國國會下院、聯邦議院6日舉行總理選舉，基督教民主黨黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）第一輪投票僅取得310票，距離過半的316票門檻差了6票，幾個小時後國會舉行第二輪投票，梅爾茨才以325張贊成票當選。
根據BBC與衛報的報導，第二輪投票有289張反對票、棄權1票、無效3票。梅爾茨第一輪闖關失敗，不只對他的威望造成重大打擊，也是德國戰後前所未有的失敗。
德國在二戰後恢復民主76年來，從未有總理候選人輸掉聯邦議院首輪表決。
德國聯邦議院有630名議員，因總理選舉是秘密投票，無法得知執政聯盟哪些人首輪跑票。
BBC指出，基民黨與社民黨組成的執政聯盟席位過半，但執政聯盟顯然有18名議員在第一輪表決時跑票，讓梅爾茨經歷兩輪投票才當選，也顯示執政聯盟出師不利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言