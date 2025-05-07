習近平喊話歐盟 共同反對單邊霸凌

川普政府向各國祭出關稅施壓之際，中國大陸國家主席習近平昨日與歐洲理事會主席柯斯塔和歐盟執委會主席范德賴恩互致賀電，慶祝中歐建交五十周年。習近平強調，要堅持多邊主義，捍衛公平正義，反對單邊霸凌，攜手應對全球性挑戰。大陸外交部昨並宣布，將與歐洲議會「同步且全面」取消對相互交往的限制。

歐盟傳統上是美國盟友，但川普政府祭出關稅大棒，包括歐盟、加拿大、日韓等盟友也深感壓力，影響所及，成為北京尋求改善與這些國家關係的契機。法新社就指，川普因素可能促使中歐建立更緊密的政治和經濟關係。

新華社報導，習近平在前述賀電指出，一個健康穩定的中歐關係，不僅成就彼此，而且照亮世界。他表示高度重視中歐關係發展，願與歐方深化戰略溝通，增進理解互信，鞏固夥伴定位，擴大相互開放，妥處摩擦分歧。他提到，中歐要共同推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

據報導，歐盟領袖表示，在當前全球不確定性和地緣政治變化的背景下，歐盟願與中方深化夥伴關係，加強交往合作，維護聯合國憲章宗旨原則，攜手應對共同挑戰，促進世界和平、安全、繁榮和永續發展。

大陸國務院總理李強昨亦與柯斯塔和范德賴恩互致賀電。李強表示，中方願同歐方一道，堅持全面戰略夥伴關係定位，進一步提升中歐關係的穩定性、建設性、互惠性、全球性，為世界注入更多穩定性和正能量。歐盟領袖表示，願同中方共同應對氣候變遷等全球挑戰，維護多邊主義與穩定的國際秩序。

外媒日前報導，歐洲議會上月卅日稱，北京已決定解除對五名歐洲議員實施的制裁，這象徵自二○二一年中歐因新疆人權問題交惡以來，雙邊關係出現轉圜。大陸外交部發言人林劍昨日證實，過去幾年，中歐立法機構的交往因為「眾所周知的原因」出現一些波折，「在當前情勢下，雙方都認為中歐加強對話合作十分重要」。林劍表示，中方相信並期待，隨著中歐全面恢復立法機構交往，雙方交流和理解將更加深入，這將為中歐關係持續健康穩定發展注入新動力。

中歐建交五十周年背景下，今年中歐峰會原本輪到歐方舉辦，香港南華早報四月引述消息報導，由於習近平不願前往布魯塞爾，柯斯塔和范德賴恩決意前往北京與大陸領導人面對面會談，今年中歐峰會將於七月在大陸登場。