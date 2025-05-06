快訊

男開車墜落基隆八斗子漁港 兄弟跳海搶救駕駛仍不治

市場等待Fed決策和貿易談判進展 美股早盤三大指數盡墨、道瓊跌200點

郭智輝遭爆砸22萬密宴谷立言等人 AIT說話了

梅爾茨當選德國總理 5/7凌晨宣誓就職

中央社／ 柏林6日專電

德國國會今天舉行總理投票，基民盟（CDU）主席梅爾茨（FriedrichMerz）在第二輪投票順利取得325票支持，跨過法定絕對多數門檻，正式當選新任德國總理。

梅爾茨在稍早舉行的第一輪投票中，僅獲310票，未達316票門檻，成為德國憲政史上首位第一輪投票未當選的總理人選。

新一屆執政聯盟由基民盟/基社盟（CDU/CSU）與社民黨（SPD）組成，在國會擁有328席。梅爾茨已正式接受當選，接下來將直接前往德國總統官邸貝爾維尤宮（Schloss Bellevue），由聯邦總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）頒發任命書，完成法定程序後，預計於晚間6點（台北時間7日凌晨0點）返國會宣誓就職。

包括17位聯邦部長在內的新內閣也將在今晚一併宣誓上任。

德國 投票 總理

延伸閱讀

二戰結束80周年 納粹追責接近尾聲

戰後德國首次：梅爾茨在總理選舉首輪投票中落選

台灣原聲童聲合唱團將歐洲巡演 獻唱南投原民天籟

難獲多數支持？德國總理第一輪投票 梅爾茨得310票「未過半」

相關新聞

德國總理選舉 梅爾茨第二輪表決終於勝出

德國國會下院、聯邦議院6日舉行總理選舉，基督教民主黨黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）第一輪投票僅取得310票，...

二戰結束80周年 納粹追責接近尾聲

除了一些罪魁禍首之外，納粹殺人機器中一些「較小的齒輪」——協助謀殺者也有人受到追責。比如2022年被判有罪的Stutthof集中營前秘書弗爾希納（Irmgard Furchner）。去年終審維持判決時，她已99歲。弗爾希納於今年1月去世。她被判在一萬余起案件中協助謀殺．．．

戰後德國首次：梅爾茨在總理選舉首輪投票中落選

本周二（5月6日）在聯邦議會總理選舉的首輪投票中，基民盟主席梅爾茨（Friedrich Merz，又譯「默茨」）獲得310張贊成票，距離法定當選所需的316票還差6票．．．

歐中建交50年：從雙贏到對華「伙伴、競爭者、對手」三重定義

1975年5月6日，歐洲經濟共同體副主席索姆斯（Christopher Soames）訪華期間同中國時任外交部長喬冠華舉行會談，雙方就建立外交關系達成共識。會談後，中國總理周恩來抱病會晤了索姆斯．．．

難獲多數支持？德國總理第一輪投票 梅爾茨得310票「未過半」

英國衛報報導，德國保守派基民黨領袖梅爾茨，在國會下議院聯邦議院6日舉行的第一輪總理投票僅取得310票，未達過半316票門...

籲了解大陸、俄羅斯威脅 澳退役少將：須貫徹AUKUS潛艦計劃

澳洲工黨政府成功爭取連任；澳洲退役陸軍少將瑞恩（Mick Ryan）催促政府，必須儘速讓公眾了解大陸和俄羅斯對澳洲及太平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。