梅爾茨當選德國總理 5/7凌晨宣誓就職

德國國會今天舉行總理投票，基民盟（CDU）主席梅爾茨（FriedrichMerz）在第二輪投票順利取得325票支持，跨過法定絕對多數門檻，正式當選新任德國總理。

梅爾茨在稍早舉行的第一輪投票中，僅獲310票，未達316票門檻，成為德國憲政史上首位第一輪投票未當選的總理人選。

新一屆執政聯盟由基民盟/基社盟（CDU/CSU）與社民黨（SPD）組成，在國會擁有328席。梅爾茨已正式接受當選，接下來將直接前往德國總統官邸貝爾維尤宮（Schloss Bellevue），由聯邦總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）頒發任命書，完成法定程序後，預計於晚間6點（台北時間7日凌晨0點）返國會宣誓就職。

包括17位聯邦部長在內的新內閣也將在今晚一併宣誓上任。