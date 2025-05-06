歐盟全面禁用俄國能源 2027不再自俄進口天然氣

歐盟執委會今天提出全面停止進口俄國能源的規劃路徑，預計在2027年底前所有成員國不再採購俄國天然氣，核電廠也要尋找俄國濃縮鈾的替代來源，並強化防堵俄國石油藉「影子油輪」混進歐盟市場。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，提出「REPowerEU」計畫以解除對俄國能源的長期依賴。初期雖大幅降低俄國進口石油和天然氣，但執委會指出，去年歐盟從俄國輸入的天然氣卻出現回升，因此需要更整合性的計畫，以免對俄依賴造成安全威脅。

根據執委會數據，2024年歐盟有10個成員國自俄國進口共520億立方公尺的天然氣，包括經過管線和液化天然氣（LNG），3國進口共1300萬噸的俄國原油、6國進口逾2800噸俄製濃縮或燃料形式的鈾。

負責能源政策的執行委員約根森（Dan Jorgensen）說，今天是歷史性的一天，未來歐盟將不再依賴俄國能源、歐盟成員國不再因此被俄國勒索。除了保障歐盟能源安全，此舉也為了斷絕對俄國戰爭機器的資助。

執委會將在6月提出細部規劃，要點包括在年底前禁止所有採購俄國天然氣的新合約及現貨合約，估計將使目前所剩供應量減少1/3；其他透過管線和LNG的進口方式都將在2027年底前退場。針對核電廠的鈾料和偽裝他國的「影子油輪」問題，也將有更具體方案。

約根森表示，對俄國濃縮鈾的退場未定期限，但愈快愈好。

執委會表示，與俄國仍有能源交易的歐盟成員國，將被要求在年底前準備好提交國家型計畫，說明他們將如何逐步減少俄羅斯天然氣、核能和石油的進口。同時，歐盟將有加速能源轉型、分散供應來源等配套措施以穩定市場。

目前，歐盟的俄國天然氣進口量從2021年的1500億立方公尺降到去年剩520億立方公尺，占比從45%降到19%；所有俄國煤礦全面禁止進口；俄國原油進口占比從2022年初的27%降到如今剩3%。