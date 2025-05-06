葉門首都機場周邊遇襲 以色列報復飛彈攻擊

葉門什葉派激進團體青年運動叛軍所屬媒體指出，以色列和美國今天對首都沙那機場進行攻擊。以軍稍早曾敦促平民撤離這座機場周圍地區。

法新社報導，伊朗支持的青年運動（Houthi）所屬馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導：「美國－以色列以一系列攻擊，針對沙那國際機場（SanaaInternational Airport）進行侵略。」

法新社駐沙那記者通報聽聞一系列襲擊，看見機場內多個地區冒出濃煙。

路透社報導，以色列昨天襲擊葉門荷台達港（Hodeidah），回應青年運動發射飛彈落在以色列主要機場附近。以色列軍方今天稍早警告民眾離開沙那主要機場周圍地區。

與伊朗結盟的青年運動持續攻擊以色列，作為對以軍擴大加薩走廊（Gaza Strip）軍事行動的回應，雙方緊張關係已然升級。

以色列軍方稍早刊發沙那國際機場周圍地區的地圖，並且表示：「不進行撤離讓你自己身陷險境。」

據青年運動營運的衛生部，以色列昨天對荷台達港附近展開襲擊，造成4人喪生、39人受傷。

一枚青年運動發射的飛彈落在以色列主要國際機場班古里昂機場（Ben Gurion Airport）附近，導致歐洲和美國航空公司取消飛特拉維夫（Tel Aviv）的航班數天。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）矢言報復。