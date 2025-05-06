為震災後重建停火 緬甸軍政府宣布「維持至5月底」

緬甸強震後，人道停火期限已過多日，軍政府今天宣布震後新一輪停火。前一輪停火期間，軍政府遭控持續進行空襲，違反協議內容。

法新社報導，緬甸中部城市瓦城（Mandalay）3月28日發生規模7.7強震，奪走近3800條人命，並造成數以萬計人流離失所。如今隨著夏季即將到來，雨季也將逼近。

監督機構表示，軍政府的空中轟炸行動違反4月提出的首次停火協議。英國非營利獨立機構「資訊韌性中心」（Centre for Information Resilience，CIR）共紀錄到65起空襲行動，其中不少發生在地震災區。

軍政府新聞小組發布的聲明指出，最新的停火是為了「持續進行重建和復原工作」，將維持至5月底。

軍政府也警告目前交戰中的少數民族武裝團體和反軍政府戰士，若他們發動攻勢，軍方仍會反擊。

要求匿名的駐東部克倫邦（Karen）軍官告訴法新社：「我們必須發動空襲，來保護城鎮和民眾的生命安全。」

上次停火期間，軍政府部隊屢次與反對勢力在克倫邦1條通往泰國重要貿易路線上的城鎮展開激戰。

在遭包圍的炯多鎮（Kyondoe），居民表示：「我們雖不像地震災民一樣失去家園，但卻因為戰事而有家歸不得。我們很害怕空襲。」