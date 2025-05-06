戰後德國首次：梅爾茨在總理選舉首輪投票中落選

（德國之聲中文網）本周二（5月6日）在聯邦議會總理選舉的首輪投票中，基民盟主席梅爾茨（Friedrich Merz，又譯「默茨」）獲得310張贊成票，距離法定當選所需的316票還差6票。

「議員梅爾茨未能獲得至少316票的法定多數，」聯邦議會議長尤利婭·克勒克納（Julia Klöckner）宣布：「根據《基本法》第63條第2款，他未被選為德意志聯邦共和國聯邦總理。」

德國聯邦共和國史上首次

這是德國聯邦共和國建國以來從未出現過的情況。此前從未有過在聯邦議會選舉之後，聯合政府已經談妥、總理人選明確的情況下，該人選在議會投票中卻未獲通過。

按照議席分布，梅爾茨所在的執政聯盟由聯盟黨（基民盟CDU/基社盟CSU）與社會民主黨（SPD）組成，在議會中擁有328個席位，超過316票的當選門檻。但投票結果卻顯示至少有數名執政聯盟的議員未按黨內預期投票。

就在總理選舉投票前，梅爾茨與社民黨聯合主席拉爾斯·克林貝爾（Lars Klingbeil）曾於本周一信心滿滿地表示，堅信在總理選舉中會獲得未來執政黨團的明確多數支持。並且，周二早上召開的議會黨團特別小組會議上，基民盟/基社盟和社民黨均確認所有議員均出席。

接下來怎麼辦？兩周內將進行第二輪投票

根據《德國基本法》第63條規定，如果被提名的候選人沒有當選，聯邦議會可在14天內進行第二輪投票，以超過半數全體議員的支持選出聯邦總理。若候選人在第二輪仍未獲得多數支持票，將進行第三輪投票，此時僅需獲得在場議員投票數最多的候選人即可當選為聯邦總理。

反對黨都作何反應？

在梅爾茨未能在總理選舉第一輪中取得多數落選之後，反對黨迅速做出反應。綠黨政治家雷娜特·庫納斯特（Renate Künast）在接受鳳凰電視台（Phoenix）采訪時表示：「梅爾茨作為候任總理已遭嚴重削弱，這對整個國家而言都是一大震動。」

綠黨議員卡特琳·戈林-埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）在社交平台X上寫道：「這不是一件好事，盡管我不希望他成為總理，也不會支持他。但我只能提醒大家，不要因混亂而感到高興。」

自民黨議員沃爾夫岡·庫比茨基（Wolfgang Kubicki）也在X上發文表示：「我希望能盡快有一個明確的結果，因為無限期的紅綠少數政府將是所有選項中最糟糕的選項。」

左翼黨政治家迪特馬·巴爾奇（Dietmar Bartsch）在X上寫道：「真是個糟糕的開始！令人尷尬。並添上了諷刺標簽：#梅爾茨達成了前人從未取得的成就。」

德國另類選擇黨（AfD）聯邦議會黨團主席魏德爾（Alice Weidel）在X上評論稱：「這顯示出這個由聯盟黨和被選民投票淘汰的社民黨組成的小聯合政府建立在多麼脆弱的基礎上。｣

選擇黨另一位黨團主席蒂諾·克魯帕拉（Tino Chrupalla）在接受鳳凰電視台采訪時表示，這表明在這場聯盟中真正掌權的是社民黨。並表示：這對德國來說是「美好的一天」。

肖爾茨繼續代理總理一職

由於基民盟主席梅爾茨未能在首輪總理選舉中獲勝，現任社民黨總理肖爾茨將繼續暫時擔任代理總理一職，直到聯邦議院選出新總理，並由聯邦總統正式任命為止。

值得一提的是，肖爾茨才於昨晚通過軍樂告別儀式正式道別，但今天的選舉後，肖爾茨還不能「立刻告別」。

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