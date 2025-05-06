歐中建交50年：從雙贏到對華「伙伴、競爭者、對手」三重定義

（德國之聲中文網）1975年5月6日，歐洲經濟共同體副主席索姆斯（Christopher Soames）訪華期間同中國時任外交部長喬冠華舉行會談，雙方就建立外交關系達成共識。會談後，中國總理周恩來抱病會晤了索姆斯。

索姆斯是英國前首相丘吉爾的女婿，幾天後他回到布魯塞爾召開記者會，介紹此次談判的成果。嘴裡叼著一支粗雪茄，索姆斯輕松地說道：「他們邀請我們的時候，我們還不清楚他們只是想了解情況，還是打算開誠布公地探討問題。我與中國外交部長進行了一次長談，隨後他提出建議，中國政府希望向歐洲共同體派駐一位大使。」

此後的50年裡，歐中關系跌宕起伏，而1975年5月6日歐中雙方舉行會見並握手的日子作為歐中建交的日期被載入史冊。

當年的歐洲經濟共同體只有九個成員國，包括英國，對中國的興趣集中在經濟領域，事實上直到今天，外交和國防政策在很大程度上仍由各個成員國自行負責，而歐中關系涉及的歐盟權限仍然集中在貿易、關稅、產品安全以及對科技公司監管等領域，也不包括文化事務。

索姆斯當年在布魯塞爾用調侃的語調點破了中歐關系的核心，「你以為他們是愛上了我美麗的藍眼睛？他們是在為他們產品尋找市場，而我們也在為我們的產品尋找商機」

一個雙贏的局面變了

從中歐雙方的經濟發展來看，對「雙贏」問題的答案無疑是肯定的。50年過去後，歐盟如今擁有27個成員國，中國則躍升為世界第二大經濟體。雙方的貿易額如今已達到8000億美元，幾乎與歐盟和美國的貿易規模持平。以上海港口為例，去年一年，有大約5100萬個集裝箱在這裡裝卸。

歐盟駐華商會的博爾赫特（Markus Borchert）表示，「歐盟和中國之間的關系為雙方創造了巨大的價值。歐洲企業在中國做了很多大生意，就業機會由此批量誕生。歐洲和德國本土都因為對華出口而受益良多。」

起初階段，中國從與歐洲的合作中學到很多知識，特別是在技術方面。一位在科技行業工作的唐姓人士對德國記者說，這樣的合作非常有益，「對我來說，德國是一個技術先進的國家。中國有句老話叫『取長補短，互學互鑑』。幾十年前，中國主要是吸收歐洲技術，合作是單向的，但現在已經更多地轉向了互相學習，這比以前更好。」

如今，中國工程師靠拍照模仿德國汽車的時代早已一去不復返。中國當下的制造能力正對歐洲的關鍵產業構成威脅——無論是太陽能、汽車還是制藥行業。

根據「中國制造2025」戰略，中國不僅希望成為全球的制造中心，更致力於推動自身的創新能力。中國的企業競爭力不斷增強，在部分行業甚至已成為技術領跑者，市場競爭愈發激烈。

相比之下，歐洲企業近年來卻面臨越來越多的挑戰，焦慮情緒迅速蔓延。根據歐盟商會的調查，歐洲企業對中國市場的信心跌至歷史低點。歐盟商會去年5月發表的一項問卷顯示，512名受訪成員企業中，44%對業務前景持悲觀態度，這一比例超過以往。2024年上半年，外商在華直接投資額同比下降29.1%。

與此同時，中國本身的經濟也面臨諸多難題，持續的房地產危機和消費疲軟，使得在中國本地的銷售變得困難。為了緩解國內壓力，中國日益依賴外貿，並將其產能過剩輸出到全球，這也讓歐洲本土的企業感到日益不安。

歐洲對中國「伙伴、競爭者和對手」的三重定義

智庫歐洲對外關系委員會（ECFR）亞洲項目負責人奧特爾（Janka Oertel）表示，「歐委會對此表態明確並采取了相應措施。在與中方的高層互動中，歐盟一再強調，中國的經濟政策方式不可避免地會導致歐洲去工業化、經濟困境及財富流失。中國的做法是讓自己逐漸脫離對世界的依賴，而讓世界，尤其是歐洲，對中國越來越依賴。其目標是讓歐洲始終依賴中國市場。」

歐盟對中國的態度也變得更為強硬。中國如今不僅被視為合作伙伴和競爭者，還被正式定義為「制度性對手」。這一定義令中方十分不滿。上海國際問題研究院歐洲研究中心助理研究員龍靜表示，給中國的「伙伴、競爭者和對手」的三重定義使雙邊的順暢合作變得困難，她用交通燈打比方說，如果一個交通燈同時開亮紅、黃、綠燈，你是前行還是停下？「從中國的角度來看，我們認為這種三重定位——即同時是伙伴、競爭者和對手——會阻礙雙方順暢的合作。因為如果一方將另一方視為敵人，又怎麼可能實現坦誠、順暢的合作呢？」

商界人士對以上定義也持懷疑態度。德國海外商會（AHK）駐華代表布特克（Maximilian Butek）認為，合作伙伴不應被稱為「對手」。他建議，企業應專注於日益激烈的競爭，提升自身的競爭能力，「中國是我們的合作伙伴，同時中國當然也是我們的競爭者。對此我們應該展開對話。競爭，是我們可以應對的，我們可以通過提升自身的競爭力來應對競爭。『他還認為，歐洲不能總是受制於中美體系，而要發展自身的體系。』我們有足夠的工程師，也有足夠的企業家精神。關鍵在於，我們要認真傾聽企業的需求，並在歐盟內創造實現它們的條件。」

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