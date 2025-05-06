大陸研究船出現菲律賓北部海域 疑為部署潛艦做準備

中央社／ 馬尼拉6日專電

大陸研究船「探索3號」最近出現在菲律賓北部水域。菲律賓海岸防衛隊懷疑中方可能在繪製海床地圖，為部署潛艦做準備。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天在社群平台X轉貼文章，文章中質疑中方為何在菲律賓的專屬經濟海域進行深海研究，是為繪製海床地圖以作部署潛艦之用，還是意欲探測可開採的資源。

塔瑞耶拉在另一則推文中說，「探索3號」不回應菲方的驅離廣播，且回收了「深海勇士號」深海潛水器。

他寫道，「深海勇士號」是專為深海探測和科學研究設計，可潛至水下4500公尺。

此外，中方也出動一艘剛性充氣船（RHIB）去回收一個黃色不明設備，推測此設備與海洋研究有關。

菲律賓海岸防衛隊1日在呂宋島北伊羅科斯省（Ilocos Norte）離岸約92海里處，發現「探索3號」，立即派船和飛機前往監看及驅離；菲方拍到「深海勇士號」航向「探索3號」，並被撈起。

塔瑞耶拉今天在記者會上，指責中方科研船在未獲菲律賓授權下，進入菲律賓專屬經濟區內活動，並稱此舉令人擔憂，因為海床地圖可用於部署潛艦。

他表示，今天上午10時左右，「探索3號」已離開菲律賓專屬經濟海域，位於北伊羅科斯省約250海里之外。

台灣、大陸、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊分別主張擁有南海的全部或部分主權，其中以大陸與菲律賓的對抗最為激烈。

大陸以「十段線」為依據，索討幾乎整片南海主權，菲律賓則援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），主張可獨享200海里專屬經濟區資源，雙方主張的海域有所重疊，爭端不斷。

潛艦 菲律賓

延伸閱讀

「百大美女冠軍」張金珠搞笑扮鬼　無厘頭日常萌翻

籲了解大陸、俄羅斯威脅 澳退役少將：須貫徹AUKUS潛艦計劃

來自菲律賓！「亞洲方濟各」塔格萊也是下任教宗熱門人選

曾在菲律賓涉7口滅門血案！牛埔幫大老齊惠生病逝 家屬今辦告別式

相關新聞

難獲多數支持？德國總理第一輪投票 梅爾茨得310票「未過半」

英國衛報報導，德國保守派基民黨領袖梅爾茨，在國會下議院聯邦議院6日舉行的第一輪總理投票僅取得310票，未達過半316票門...

籲了解大陸、俄羅斯威脅 澳退役少將：須貫徹AUKUS潛艦計劃

澳洲工黨政府成功爭取連任；澳洲退役陸軍少將瑞恩（Mick Ryan）催促政府，必須儘速讓公眾了解大陸和俄羅斯對澳洲及太平...

戰雲再起？民調曝歐美人憂10年內爆發WW3 俄羅斯成最大隱憂

在第二次世界大戰結束即將屆滿80周年之際，最新民調顯示，許多美國與西歐民眾擔憂全球將在未來10年內再次爆發毀滅性的第三次...

5月7日教宗選舉 「亞洲方濟各」、義籍樞機主教呼聲高

羅馬天主教的樞機主教們將自5月7日起召開教宗選舉樞密會議，路透報導，有「亞洲方濟各」美譽的菲律賓籍樞機主教塔格萊(Lui...

廣發徵召令後…以色列內閣批准計畫 擬拿下加薩全境

美聯社引述兩名以色列官員報導，以色列政府5日批准計畫，將拿下加薩走廊全境並在未確定時間內留駐加薩。以色列內閣成員批准該計...

民調：南韓大選若三強鼎立 李在明支持率破46%領跑

南韓民調機構Realmeter在5日發布一項民調顯示，如果總統大選出現「三強鼎立」局面，共同民主黨前黨首、總統候選人李在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。