難獲多數支持？德國總理第一輪投票 梅爾茨得310票「未過半」

英國衛報報導，德國保守派基民黨領袖梅爾茨，在國會下議院聯邦議院6日舉行的第一輪總理投票僅取得310票，未達過半316票門檻；會議進行休會以讓各陣營討論下一步。美聯社報導，若梅爾茨無法取得多數支持，聯邦議院有14天可選出有過半支持的人選；若無法選出，憲法容許德國總統任命最高票的候選人擔任總理，或解散聯邦議院重新改選。

路透報導說，聯邦議院6日可能再舉行另一次投票。

梅爾茨的基督教民主聯盟、其巴伐利亞邦姊妹黨基督教社會聯盟，以及前任總理蕭茲的中間偏左社會民主黨先前已批准結盟協議；該聯盟在聯邦議院僅稍微過半，在630席中占328席

極右派德國另類選擇黨（AfD）在2月的大選居次，成為最大在野黨。

德國之聲（DW）報導，梅爾茨如果獲國會選為總理，將前往德國總統府貝爾維尤宮取得任命文書，接著回到聯邦議院宣誓就職，當天也預計舉行首場新內閣集會，梅爾茨和其團隊也會上電視露面。