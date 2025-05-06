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梵蒂岡秘密會議明登場！全面中斷境內手機訊號 僅1處不受影響
衛報報導，梵蒂岡5月7日將召開秘密會議（另譯「樞密會議」）選舉教宗方濟各的繼任者，預計當地時間7日下午3時起（台灣時間7日晚間9時）將中斷境內所有手機通訊，直到選出新任教宗為止；不過，聖伯多祿廣場（St Peter’s Square）不受影響。
梵蒂岡政府發表聲明：「自５月７日下午３時起，梵蒂岡境內所有的手機通訊信號傳輸系統將中斷」，並指出，「選出新教宗後將恢復訊號」。
不過，梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）指出，聖伯多祿廣場的訊號將不受影響。另外，樞機主教出席秘密會議時必須將手機留在會議外。
樞機主教7日將先在梵蒂岡聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）參加一場莊嚴的彌撒，之後符合投票資格的樞機主教將聚集在西斯汀教堂（Sistine Chapel）召開秘密會議。
教宗選舉可能耗時數日，預計數千名信徒將聚集在聖伯多祿廣場，等待宣布新繼任者。
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