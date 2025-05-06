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中東、俄烏問題多 美國要找土耳其商討

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
俄烏、以哈難停火，美國希望找土耳其一起想辦法。（Picryl）
俄烏、以哈難停火，美國希望找土耳其一起想辦法。（Picryl）

面對俄烏戰爭、以哈衝突與敘利亞問題，美國盼找附近能一起處理所有問題的國家，土耳其被視為首選！美國總統川普近日表示，他與土耳其總統艾爾段進行通話，希望他能與美國合作讓俄烏停戰。土耳其作為北約會員國，卻與俄羅斯關係不錯，如今美國在協調俄烏、以哈停戰都卡關，盼土耳其能多協助。

看中土耳其長袖善舞

根據《英國廣播公司》報導，川普表示，雙方領袖都有互邀訪問，但日期尚未敲定。川普預定下周要訪問沙烏地、卡達與阿聯，但暫定沒有土耳其。川普表示希望美、土兩國能合作結束荒謬且造成許多無謂傷亡的俄烏戰爭。土耳其與俄烏均有不錯關係，之前也多次協調有關黑海穀物出口的協議。

土耳其總統府，也感謝川普願意持續與伊朗進行對話，以及努力結束俄烏戰爭，艾爾段同時呼籲加薩走廊要停火，如今該區的人道狀況相當堪憂，且根據《華盛頓郵報》報導，以色列戰爭內閣打算擴大加薩戰爭，甚至考量佔領加薩走廊，讓中東戰火恐繼續延燒，停火的機會愈來愈渺茫。

各地戰火難調停

英廣》另一篇報導提到，以色列總理納坦雅胡表示，將以強力行動摧毀哈瑪斯、營救剩下的以色列人質，並表示會保護加薩走廊210萬人口。但聯合國與其他援助組織已表示，以色列的提案只會讓當地人權狀況惡化，將不會配合以軍合作。

艾爾段另外還呼籲美國取消對敘利亞的金融制裁，並認為讓目前的敘利亞新政府穩定發展有助中東區域和平。美國總統川普上台後，試圖解決俄烏戰爭、以哈衝突，但如今《半島電視台》提到，俄羅斯總統普丁已經語帶威脅的表示，希望「不會」在烏克蘭使用核武。俄羅斯近日雖宣布2次短期停火，但不願無條件長期停火，讓美國很頭痛。

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