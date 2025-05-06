中東、俄烏問題多 美國要找土耳其商討

「你只管去歡歡喜喜吃你的飯，心中快樂喝你的酒，因為神已經悅納你的作為。」選出新教宗的「秘密會議」（conclave）即將在2025年5月7日開始，直到選出下一任宗座為止，會議才會結束，期間從世界各地前來梵蒂岡的100多位樞機主教（cardinal）將被聚在一起、與世隔絕、進行秘密選舉，他們投票、睡覺和吃飯都被嚴格控制在隔離狀態下——而再選出新教宗、樞機們得以解除隔離之前，他們吃些什麼？他們的飲食受到什麼樣的限制？

2025-05-06 13:39