德國總理蕭茲卸任 軍禮自選披頭四歌曲訴心情

德國總理蕭茲今天晚間在柏林接受最高軍禮「大點燈儀式」，並親選披頭四樂團等3首歌曲為卸任劃下句點。國防部長感謝蕭茲率德國挺過俄烏戰爭最艱困時期，是「時代轉折」總理；蕭茲則感性說，擔任此職是自己「一生的榮耀」。

「大點燈儀式」（Großer Zapfenstreich）是德國軍方重要儀典，歷史可追溯至16世紀，現代主要用於向卸任總理、總統、國防部長等文官致敬。儀式結合火炬、號角、鼓聲與軍樂演奏，被視為國家對卸任者的最高敬意。

總理卸任儀式在柏林5日晚間於國防部大樓院內舉行，總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）、國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）、準總理梅爾茨（Friedrich Merz）等政要皆出席觀禮。

● 任內爆發俄烏戰爭 蕭茲成時代轉折總理

史坦麥爾上午率先透過總統府新聞稿，感謝蕭茲（Olaf Scholz）帶領德國挺過動盪時期，使國家更具韌性，並與鄰國和盟友共同支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略，稱這是一項「巨大而重要的成就」。

佩斯托瑞斯晚間致詞說，蕭茲是「時代轉折總理」（Zeitenwende-Kanzler），讚他以果斷、智慧和冷靜引領國家，推動1000億歐元國防特別基金，讓軍隊現代化。

2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，蕭茲使用「時代轉折」（Zeitenwende）一詞，宣告俄烏戰爭將改變歐洲，也預示近年德國外交與安全政策，將發生戰後以來最大且根本性的轉折。

佩斯托瑞斯強調，蕭茲任內展現國家領導人的無私風範，特別在去年底德國陷政治僵局時，提早解散國會、主動開啟大選，在危機中做出堅定決策的勇氣與意志。

蕭茲的告別演說語氣平和、帶著感謝，甚至展現任內少見的自嘲幽默。他說，擔任總理「是一生的榮耀」，並表示：「我一直很樂意承擔這份重大責任。這件事我特別要說出口，因為像我這樣的北德人，或許不那麼容易從臉上看得出來。」

他回顧疫情期間各邦互助、洪水災害救援、對氣候保護投入與對抗反猶行動，最後提醒他服務的德國社會：「別忘記，當德國團結起來時，這個國家擁有多大的力量。」

● 時代轉折總理的音樂自白 披頭四歌曲中告別

根據傳統，接受大點燈儀式致敬的總理可挑選3首個人曲目，由軍樂團演奏，往往被視為選曲者的自白，也能從中一窺總理的音樂喜好。

蕭茲選擇的歌曲包括披頭四（The Beatles）的In MyLife、巴哈的「第二號布蘭登堡協奏曲」，及「靈魂歌后」艾瑞莎弗蘭克林（Aretha Franklin）的Respect，分別象徵回顧人生、現居波茨坦，以及主打的「尊重」訴求與政治信念。

英國傳奇樂團披頭四在成名前曾長時間在漢堡駐唱，這段德國經驗對樂團成長影響深遠。而漢堡正是蕭茲成長與求學之地，也是他政治生涯的重要起點；在入閣擔任梅克爾（Angela Merkel）政府副總理與聯邦財政部長前，他於2011到2018年間擔任漢堡市長長達7年。

巴哈的「第二號布蘭登堡協奏曲」則代表蕭茲現居的波茨坦（Potsdam）。雖然他一生多數時間在漢堡度過，但擔任總理期間，與妻子定居於柏林近郊的波茨坦，這裡成為他近年政治與生活的重心之一，也是他作為聯邦議會議員的選區。

最後一首Respect則來自已故美國「靈魂歌后」艾瑞莎弗蘭克林，原曲由奧蒂斯雷丁（Otis Redding）創作，經艾瑞莎弗蘭克林演唱後成為經典。

這首歌原本描述一名男子渴望伴侶的尊重，後來被廣泛視為女性與弱勢群體爭取尊嚴的象徵。德媒分析指出，「尊重」正是蕭茲2021年大選的主要口號，他在執政期間也多次強調，外界對他及推行的政策缺乏應有的尊重，因此這首歌有著蕭茲現階段的個人表達與傾訴。

火炬在風中搖曳，典禮於晚間10時結束，蕭茲乘上座車，在鼓聲、號角聲與觀眾掌聲中緩緩駛離，這位「時代轉折總理」的任期，正式落幕。