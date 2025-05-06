快訊

想減肥卻「不吃早餐」是大忌 專家建議3個無負擔飲食原則

抓到了！涉打死女友棄保潛逃近兩年 76行者前總召陳修將員林市落網

國小女童搭Uber弄濕特斯拉 司機求償4萬嗆：把水舔乾淨就當和解

德國總理蕭茲卸任 軍禮自選披頭四歌曲訴心情

中央社／ 柏林5日專電

德國總理蕭茲今天晚間在柏林接受最高軍禮「大點燈儀式」，並親選披頭四樂團等3首歌曲為卸任劃下句點。國防部長感謝蕭茲率德國挺過俄烏戰爭最艱困時期，是「時代轉折」總理；蕭茲則感性說，擔任此職是自己「一生的榮耀」。

「大點燈儀式」（Großer Zapfenstreich）是德國軍方重要儀典，歷史可追溯至16世紀，現代主要用於向卸任總理、總統、國防部長等文官致敬。儀式結合火炬、號角、鼓聲與軍樂演奏，被視為國家對卸任者的最高敬意。

總理卸任儀式在柏林5日晚間於國防部大樓院內舉行，總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）、國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）、準總理梅爾茨（Friedrich Merz）等政要皆出席觀禮。

● 任內爆發俄烏戰爭 蕭茲成時代轉折總理

史坦麥爾上午率先透過總統府新聞稿，感謝蕭茲（Olaf Scholz）帶領德國挺過動盪時期，使國家更具韌性，並與鄰國和盟友共同支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略，稱這是一項「巨大而重要的成就」。

佩斯托瑞斯晚間致詞說，蕭茲是「時代轉折總理」（Zeitenwende-Kanzler），讚他以果斷、智慧和冷靜引領國家，推動1000億歐元國防特別基金，讓軍隊現代化。

2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，蕭茲使用「時代轉折」（Zeitenwende）一詞，宣告俄烏戰爭將改變歐洲，也預示近年德國外交與安全政策，將發生戰後以來最大且根本性的轉折。

佩斯托瑞斯強調，蕭茲任內展現國家領導人的無私風範，特別在去年底德國陷政治僵局時，提早解散國會、主動開啟大選，在危機中做出堅定決策的勇氣與意志。

蕭茲的告別演說語氣平和、帶著感謝，甚至展現任內少見的自嘲幽默。他說，擔任總理「是一生的榮耀」，並表示：「我一直很樂意承擔這份重大責任。這件事我特別要說出口，因為像我這樣的北德人，或許不那麼容易從臉上看得出來。」

他回顧疫情期間各邦互助、洪水災害救援、對氣候保護投入與對抗反猶行動，最後提醒他服務的德國社會：「別忘記，當德國團結起來時，這個國家擁有多大的力量。」

● 時代轉折總理的音樂自白 披頭四歌曲中告別

根據傳統，接受大點燈儀式致敬的總理可挑選3首個人曲目，由軍樂團演奏，往往被視為選曲者的自白，也能從中一窺總理的音樂喜好。

蕭茲選擇的歌曲包括披頭四（The Beatles）的In MyLife、巴哈的「第二號布蘭登堡協奏曲」，及「靈魂歌后」艾瑞莎弗蘭克林（Aretha Franklin）的Respect，分別象徵回顧人生、現居波茨坦，以及主打的「尊重」訴求與政治信念。

英國傳奇樂團披頭四在成名前曾長時間在漢堡駐唱，這段德國經驗對樂團成長影響深遠。而漢堡正是蕭茲成長與求學之地，也是他政治生涯的重要起點；在入閣擔任梅克爾（Angela Merkel）政府副總理與聯邦財政部長前，他於2011到2018年間擔任漢堡市長長達7年。

巴哈的「第二號布蘭登堡協奏曲」則代表蕭茲現居的波茨坦（Potsdam）。雖然他一生多數時間在漢堡度過，但擔任總理期間，與妻子定居於柏林近郊的波茨坦，這裡成為他近年政治與生活的重心之一，也是他作為聯邦議會議員的選區。

最後一首Respect則來自已故美國「靈魂歌后」艾瑞莎弗蘭克林，原曲由奧蒂斯雷丁（Otis Redding）創作，經艾瑞莎弗蘭克林演唱後成為經典。

這首歌原本描述一名男子渴望伴侶的尊重，後來被廣泛視為女性與弱勢群體爭取尊嚴的象徵。德媒分析指出，「尊重」正是蕭茲2021年大選的主要口號，他在執政期間也多次強調，外界對他及推行的政策缺乏應有的尊重，因此這首歌有著蕭茲現階段的個人表達與傾訴。

火炬在風中搖曳，典禮於晚間10時結束，蕭茲乘上座車，在鼓聲、號角聲與觀眾掌聲中緩緩駛離，這位「時代轉折總理」的任期，正式落幕。

國防部 德國 蕭茲

延伸閱讀

懷特止痛新藥進軍德國 攜手 Aristo 簽訂合作意向書

盼無須動用核武 普亭：俄羅斯有實力和手段 結束俄烏戰爭

德國為何跌出新聞自由度排行榜前10？無國界記者組織曝原因

德國首見最大在野黨被列極右翼 是否取締引爭論

相關新聞

「別人恐懼我貪婪」股神巴菲特經典語錄句句刻心

股神巴菲特（Warren Buffett）5月3日宣布將在2025年底卸任控股公司波克夏．海瑟威執行長一職，接任者將是現年62歲非保險業務副董事長阿貝爾（Gregory Abel）——高齡94歲的巴菲特，已經帶領波克夏60年之久，在這漫長歲月裡巴菲特早已多次被視為「先知」。他表示自己之後仍會「留守」波克夏提供協助，並未全退，不過股神從活躍到卸任，已標誌了全球金融市場一段傳奇時代，他所留下的投資語錄，以及長年推崇的「價值投資」，依然是全球投資市場的經典。

教宗選情會受極右派風影響？傳統與進步派誰勝出

隨著白煙升起的時間逼近，天主教世界屏息以待，樞機團5月7日起舉行秘密會議（Conclave）選舉新教宗：誰將成為方濟各的繼任者？選舉會拖多久？是否重回義大利籍教宗？又或者，亞裔教宗會否出線？選舉教宗向來都是大事而且很花時間，甚至鬧出過人命。在全球政壇興風作浪的極右派勢力，是否會對選情造成影響？這不僅是14億天主教徒關心的盛事，更牽動全球地緣與信仰平衡。

以色列升級加薩行動！啟動作戰時機曝光 以總理預告攻勢「猛烈」

繼以色列安全內閣批准升級對哈瑪斯的軍事計畫後，總理內唐亞胡5日證實攻勢將會是「強烈的」。根據以色列媒體，計畫將從精準突襲...

波蘭總理圖斯克出席荷蘭解放日 遭擲煙霧彈未受傷

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）5日在荷蘭瓦荷寧罕（Wageningen）參與紀念荷蘭擺脫納粹占領80週年的「解...

以色列稱批准計畫 擬拿下加薩

美聯社引述兩名以色列官員報導，以色列政府五日批准計畫，將拿下加薩走廊全境並在未確定時間內留駐加薩。以色列內閣成員批准該計...

加澳星大選反川普 勝選方程式

紐約時報四日分析，加拿大、澳洲近期大選，從美國總統川普口號「讓美國再次偉大」（MAGA）劇本取經的政黨相繼敗選；新加坡大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。