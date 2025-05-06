瓜地馬拉記者遭槍擊亡 首都治安惡化幫派謀殺案增

一名瓜地馬拉記者暨節目主持人遭槍殺因傷重不治，此案再次引發瓜國民眾對治安惡化的憂慮。瓜地馬拉內政部長今天說，今年幫派謀殺案件相較去年同期，的確有所增加。

瓜地馬拉媒體「時報」（La Hora）4月底報導，瓜國電視台記者暨節目主持人特瑞歐（MartínezTrejo），在開車行經首都瓜地馬拉市（GuatemalaCity）第10區道路時，遭遇搶劫，特瑞歐和歹徒搏鬥過程被開槍擊中，緊急送醫搶救但仍不治身亡。

特瑞歐擁有15年的新聞從業經歷，也擔任過大學教授及媒體顧問。警方調查，根據歹徒的行動分析，發現歹徒早已鎖定特瑞歐，並且跟蹤伺機「直接攻擊」。

4月29日，瓜地馬拉一名餐廳業者，也在路邊遭偽裝成送貨員的歹徒，近距離連開多槍殺害，流彈還波及一名70歲的路人。由於案件發生地點位於首都第14區，外國使館與外交人員大多設立或居住該區，治安一向較其他區域良好，也因此該謀殺案引起警方及外界高度關注。

瓜地馬拉內政部長希梅尼茲（Francisco Jimenez）今天在記者會表示，瓜國2025年前4個月謀殺案件數量，相較去年同期呈現增加趨勢，而其中60%的謀殺案，都與幫派之間爭奪地盤所引發的暴力衝突有關。

希梅尼茲指出，這些幫派正試圖重新劃分勢力範圍，特別是在首都瓜地馬拉市，幫派企圖在人潮聚集的區域，掌控毒品零售通路管道。希梅尼茲也對瓜地馬拉非法槍枝氾濫感到憂慮，因根據調查，接近9成的謀殺案，都是使用槍枝作案。

「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，為了加強打擊犯罪，瓜地馬拉檢警調查人員4月底在全國多個重點地區，展開「灰天鵝行動」（Operativo CisnesGrises）。瓜國警方表示，此行動是針對一個名為「灰天鵝」的犯罪集團，該集團利用加密通訊應用程式，進行謀殺、恐嚇勒索、竊盜，毒品走私販賣及非法武器交易等，更槍殺競爭對手或是不配合的對象。

瓜國警方一共發動163次搜索，逮捕26名男性與35名女性、共61名嫌犯。他們多屬惡名昭彰的薩爾瓦多黑幫MS-13（Mara Salvatrucha），以及「18街」黑幫（Barrio 18）。