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葉門叛軍控美國以色列轟炸港市 以軍證實空襲

中央社／ 耶路撒冷5日綜合外電報導

葉門叛軍「青年運動」（Houthis）今天表示，美國和以色列轟炸葉門港市荷台達（Hodeidah）；以色列軍方隨後證實，已對荷台達的青年運動目標發動空襲。

法新社報導，以色列軍方透過聲明指出，以軍「戰機沿著葉門海岸線及更遠的內陸地區，空襲青年運動恐怖政權目標」，還說荷台達港「被用於轉移伊朗武器、軍事裝備和其他用於恐怖主義目的之設備」。

青年運動的薩巴新聞社（Saba）稍早報導，美國空襲葉門首都沙那（Sanaa）與機場道路，青年運動的衛生部聲稱有16人受傷。

青年運動經營的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）提到，美國和以色列對葉門西岸荷台達港發動6次空襲。

以色列當局昨天表示，一枚從葉門發射的飛彈落在靠近以國第2大城特拉維夫（Tel Aviv）的班古里昂國際機場（Ben Gurion International Airport）附近。

當時青年運動出面承認，宣稱發射一枚「極音速彈道飛彈」。

葉門 運動 青年

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