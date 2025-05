葉門叛軍控美國以色列轟炸港市 以軍證實空襲

葉門叛軍「青年運動」(Houthis)今天表示,美國和以色列轟炸葉門港市荷台達(Hodeidah);以色列軍方隨後證實,已對荷台達的青年運動目標發動空襲。

法新社報導,以色列軍方透過聲明指出,以軍「戰機沿著葉門海岸線及更遠的內陸地區,空襲青年運動恐怖政權目標」,還說荷台達港「被用於轉移伊朗武器、軍事裝備和其他用於恐怖主義目的之設備」。

青年運動的薩巴新聞社(Saba)稍早報導,美國空襲葉門首都沙那(Sanaa)與機場道路,青年運動的衛生部聲稱有16人受傷。

青年運動經營的馬西拉電視台(Al-Masirah TV)提到,美國和以色列對葉門西岸荷台達港發動6次空襲。

以色列當局昨天表示,一枚從葉門發射的飛彈落在靠近以國第2大城特拉維夫(Tel Aviv)的班古里昂國際機場(Ben Gurion International Airport)附近。

當時青年運動出面承認,宣稱發射一枚「極音速彈道飛彈」。

❗️HUGE fire and smoke columns as Israel strikes Yemen’s Hodeidah in massive bombing campaign https://t.co/FZzWXcfK0d pic.twitter.com/io25b8aRql