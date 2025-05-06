增產壓油價 沙國盼美挺國防

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）三日決議大幅增產，無視供過於求市場現況，導致油價五日大跌。紐約時報報導，OPEC+此舉一方面是為了懲罰哈薩克與伊拉克等配額違規國，沙烏地阿拉伯和阿聯等油國要角也可能藉此壓低油價，表示支持美國總統川普，換取美國在其他方面協助。

OPEC+上周末決議七月起每日增產超過四十萬桶，是持續減產五年來重大政策轉變，導致油價大跌。五日一開盤，布蘭特原油七月期貨就大跌百分之四點五至每桶五十八點五美元，西德州中級原油六月期貨跌幅達百分之五點一五。

紐時認為，油國組織主要決策者的沙國和阿聯，可能更傾向支持川普。RBC資本市場最近在客戶報告中寫道，這次油價下跌「代表川普政府最重要經濟亮點之一」。分析師表示，沙國和阿聯可能希望在國防等領域的協議中獲得讓步。川普政府已重啟與沙國的核能合作談判，川普預計五月出訪利雅德。