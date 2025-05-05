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智庫：川普對歐洲極右聲勢影響力 正負面相抵

中央社／ 布魯塞爾5日專電

羅馬尼亞總統重新選舉首輪投票再度由景仰川普的極右派候選人勝出，歐盟輿論熱議「疑歐派」在川普時代的聲勢持續看漲，但智庫「歐洲政策中心」近日發表研究指出，川普對歐洲極右派的影響應是「好壞相抵」。

羅馬尼亞4日舉行總統重新選舉首輪投票，反對軍援烏克蘭、自稱是美國總統川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動支持者的極右候選人西米昂（GeorgeSimion）獲得最高票。該國去年總統大選因羅馬尼亞憲法法院以俄國介入為由，裁定無效。

西米昂的勝出，顯示歐洲聯盟（EU）主流力量受到疑歐陣營挑戰的形勢增溫，尤其川普的勝選及其團隊要角力挺歐洲極右立場，讓歐洲各國極右政黨彷彿吃下大力丸。

不過，歐盟重要智庫歐洲政策中心（European Policy Centre）4月底的一份報告追蹤每月民調趨勢，顯示過去半年來，幾個歐洲國家投票傾向並未出現「川普效應」，對極右派的支持度與川普勝選前相較，大致持平。

報告分析，川普助使歐洲極右主張正常化，讓歐洲極右派領導人勇於在反移民、經濟民族主義、懷疑國際多邊組織等議題上採取更極端立場，歐洲極右派2月群聚在馬德里的「讓歐洲再次偉大」（MEGA）集會，大談川普勝選是提升極右派的「轉捩點」。

川普也提高了歐洲極右領導人的外交地位，在歐盟機構領導人被美國新政府冷淡對待的同時，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等極右領導人被期待成為歐洲與美國政府溝通的橋樑。

然而，川普的「美國第一」政策取向，包括強勢促和俄烏衝擊歐洲安全、強推關稅衝擊歐洲經濟，則對歐洲極右派的聲望帶來負面影響。該報告舉YouGov近期民調為例，川普勝選後西歐民眾對美國的好感度，丹麥從48%掉到20%，德國從52%掉到32%，法國從50%掉到34%。

此外，美國關稅更將衝擊歐洲工人和農民的生計，而這些基層民眾向來是極右政黨的票倉。

該報告的結論是，鑒於極右派支持度的穩定和川普帶來正反互抵的影響性，歐洲極右派的支持度可說與這位美國新總統無關。川普並未明顯「強化」或「弱化」歐洲極右勢力，各國內部因素所帶來的影響才更相關，例如參與執政、經濟困境、媒體爭議、與歐盟的互動等。

因此，該報告給歐盟領導人的建議是，極右派問題是歐洲自己生成的，因此也需要歐洲自生的解決方案。

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