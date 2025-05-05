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通話土耳其總統 川普：盼合作結束俄烏戰爭
美國總統川普5日表示，他與土耳其總統厄多安通電，兩人在電話中邀請彼此互訪；川普說，期待與厄多安一起合作結束俄烏戰爭。
川普5日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與厄多安有非常良好和多產的通話，通話中討論的議題包括俄烏戰爭、敘利亞、加薩等。
川普說，厄多安邀請他未來訪問土耳其，並指出，厄多安也將訪問華盛頓特區；川普表示，兩人自從他的第一任期開始就有非常好的關係，並針對許多議題密切合作，包含川普要求厄多安協助將遭囚禁的美國牧師布朗森（Andrew Brunson）送回美國。
川普說，他非常期待與厄多安合作，即刻結束荒謬但致命的俄烏戰爭。
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