以色列政治評論員：以國內反加薩戰爭聲浪增 民眾疑目的是政治非安全

半島電視台報導，以色列政治評論員戈德堡（Ori Goldberg）說，以國國內對加薩戰爭的反彈聲浪日益高漲。隨著以國軍方宣布向數萬名預備役人員發出徵召令，準備擴大在加薩走廊攻勢，以國國內反彈聲浪可能「顯著」影響內唐亞胡政府。

戈德堡說：「他（內唐亞胡）押上所有籌碼，至少目前是如此，但有人反對他的做法。反對派就在街頭。」

戈德堡主張，許多向來支持國家指令的以色列人，鑑於戰爭持續，也開始重新考慮這件事。他說：「愈來愈多以國人開始考慮某種可能性。這和巴勒斯坦人無關，卻和一項事實有關，那就是持久且範圍擴大的加薩戰爭被視為是場和安全無關的行動。」

戈德堡還表示：「安全是高於且超越政治的最基本原則。這場戰爭現在被人們認為是政治性質，特別是以國政府宣布目標是占領加薩的時候。」