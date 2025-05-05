內唐亞胡：對加薩新攻勢意在擊敗哈瑪斯 將遷移人口

以色列總理內唐亞胡5日在社群媒體X上的影片說，對加薩走廊的一項新攻勢將是密集軍事行動，目的是擊敗巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯。路透報導，內唐亞胡未詳述將奪取多少加薩領土。

內唐亞胡還說，「（加薩）人口將被遷移以保護他們」；以軍不會進入加薩、發動襲擊然後撤退，以方的打算「正好相反」。

法新社稍早引述以國官員報導，以國安全內閣已批准計畫以擴大在加薩的軍事行動，內容包括攻占加薩並要求當地居民撤離。