以色列獲內閣同意擴軍壓制哈瑪斯 擬要求加薩居民撤離
以色列官員表示，安全內閣已批准1項計畫，擴大在加薩走廊（Gaza Strip）的軍事行動，其中包括「攻占」加薩，並要求居民撤離當地。
法新社報導，就在內閣會議「一致通過」這項計畫前數小時，以國軍方宣布向數萬名預備役人員發出徵召令，以擴大在加薩走廊對抗伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的攻勢。
這名官員說：「計畫包括攻占並掌控加薩，並將加薩居民向南遷移，以保護他們的安全。」
官員還說，以國總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）正「持續推動」美國總統川普（DonaldTrump）的提議，也就是讓加薩居民自願遷往約旦或埃及等鄰近國家。
官員指出，這項計畫還包括針對哈瑪斯的「強力打擊」，但他未進一步加以說明。
以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）4日表示，軍方將向數萬名預備役人員發出徵召令，為接下來擴大加薩軍事行動預做準備。
內閣會議也批准加薩「分配人道救援」的可能性。以國自3月2日開始全面封鎖加薩地區。
內閣會議表示，加薩「目前糧食充足」，但人道組織和聯合國機構都警告，封鎖行動將對加薩的240萬人口造成嚴重後果。
官員表示，內閣「以多數票通過必要時分配人道援助的可能性，以避免哈瑪斯掌控物資，並摧毀其治理能力」。
以軍自3月18日開始加強對加薩的空襲，並擴大當地的地面行動。
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