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徵召上萬後備軍人 以官員：以色列批准計畫「擬拿下加薩全境」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
從以色列南部，4日可見加薩境內建築在以色列的空中、地面行動中毀壞。美聯社
從以色列南部，4日可見加薩境內建築在以色列的空中、地面行動中毀壞。美聯社

美聯社5日引述兩名以色列官員報導，以色列同日批准拿下加薩走廊全境並在未確定時間內留駐加薩的計畫。以色列內閣成員當天上午批准該計畫前數小時，以軍首長才說，軍方正在徵召數以萬計後備軍人。

美聯社說，前述計畫若實施，將大幅擴大以軍在加薩的行動，也很可能招致猛烈國際反彈；以色列已奪取大片加薩領土，現在控制加薩約一半地區。

以國官員說，該項新計畫意在幫助以色列達成戰爭目標，包括擊敗巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯和解救受困加薩的人質；該計畫也會驅使大量巴勒斯坦人移往加薩南部，預計將加劇既有的嚴峻人道危機。

以哈雙方1月曾達成停火，但3月破局，其後以色列對加薩發動猛烈襲擊，數以百計人喪命。該次停火結束前，以色列中斷一切對加薩人道援助，被認為引發開戰近19個月來最嚴重人道危機。

以色列官員說，前述計畫涵蓋「拿下加薩走廊並持有領土」；此外也設法防止哈瑪斯分發人道援助，聲稱這會強化哈瑪斯在加薩的統治。該計畫也包括對哈瑪斯相關目標實施強有力襲擊。一名以國官員說，此項計畫將逐步實施。

以國官員也說，以方正就美國總統川普接管加薩並遷移其人口的計畫，與許多國家接觸；以方稱之為「自願移民」，但已引發以國在歐洲和阿拉伯世界的盟友譴責。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯

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