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實現教宗方濟各遺願 專車改造成診療車救助加薩兒童

中央社／ 梵蒂岡4日綜合外電報導
天主教教宗方濟各的教宗專車之一將被改造成兒童診療車送往加薩走廊，實現方濟各的一個遺願。路透社
天主教教宗方濟各的教宗專車之一將被改造成兒童診療車送往加薩走廊，實現方濟各的一個遺願。路透社

教廷官方媒體今天報導，天主教教宗方濟各（Pope Francis）的教宗專車之一將被改造成兒童診療車送往加薩走廊（Gaza Strip），實現方濟各的一個遺願。

路透社報導，方濟各擁有數輛教宗專車，他2014年搭乘其中一輛造訪以色列和巴勒斯坦的「聖地」（Holy Land），返回梵蒂岡後，車子就留在當地，如今這輛車將配備診斷和急救醫療設備，救助加薩走廊的年幼患者；在以色列侵略下，當地醫療服務受到重創。

梵蒂岡新聞（Vatican News）報導，4月21日逝世的方濟各早在數月前就委託天主教慈善機構「耶路撒冷明愛會」（Caritas Jerusalem）處理這件事。

支持這項計畫的瑞典明愛會秘書長布魯恩（PeterBrune）受訪時說：「在加薩醫療系統幾乎徹底崩潰之際，這是具體、可拯救人命的干預行動。」

這輛車將配備快速感染篩檢組、疫苗、診斷工具和縫合工具組，還配有醫護人員。明愛會打算等人道救援團隊可進入加薩走廊後，將這輛診療車送到缺乏醫療護理設施的社區。

布魯恩說：「這不只是一輛車，這是一個訊息，訴說加薩的孩子們沒有被世界遺忘。」

加薩的天主教徒很少。教廷曾表示，在加薩戰爭的許多時間，方濟各幾乎每天打電話給當地聖家堂。這場戰爭始於2023年10月，巴勒斯坦組織「哈瑪斯」（Hamas）攻擊以色列南部，以色列隨即對加薩展開反攻。

樞機主教會議將於本月7日開始遴選新教宗。

加薩走廊 教宗 方濟各

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