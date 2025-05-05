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星執政黨大勝 學者：選民盼政策一貫因應國際局勢

中央社／ 新加坡5日專電

新加坡執政黨人民行動黨成功蟬聯執政。新加坡學者今天表示，國際局勢不穩，包含關稅戰等挑戰，新加坡民眾對於物價上漲等連帶議題感到不安，因此在投票意向選擇執政黨，希望保住部長級在內的國會議席，以維持政策一貫性。

這次大選結果，人民行動黨在大多數選區勝出，蟬聯執政，得票率更高於2020年大選，在國會97個議席中，人民行動黨贏得87個議席，工人黨拿下10個席次。

現任總理黃循財去年從國務資政李顯龍手中接過黨秘書長職務，標誌著人民行動黨（PAP）完成第3代到第4代領導權力的交接。這是黃循財首次以秘書長身分帶領執政黨出征全國大選。

新加坡智庫政策研究所（Institute of Policy Studies）研究員張家綺今天告訴中央社，過去當總理職位更換時，可能影響部分選民未投給執政黨，但這次並沒有出現這樣的狀況，反而得票率增加。

張家綺說，對於黃循財來說，這是強而有力的委託，對新的國會議員而言也是一劑強心針；對於反對黨來說，固守基本盤且票數有增加，表示其支持者仍有一定程度的信心。

黃循財先前多次向選民表示，為應對美國祭出關稅措施，他需要選民強力授權，以帶領仰賴貿易的星國度過經濟不確定性。

張家綺指出，如今國際局勢不穩定，包含關稅戰風波等，新加坡民眾對於物價上漲等連帶議題感到不安，因此在投票意向時選擇執政黨，希望保住部長級在內的國會議席，以維持政策一貫性。

外界一般認為，人民行動黨自新加坡建國以來長期執政，近年面對人口老化、生活成本高與全球經濟不確定性，執政黨須不斷調整政策以維繫各年齡層的選民支持。黃循財代表的領導團隊肩負的不只是政務延續，更是「制度穩定」與「信任再建」的任務。

黃循財在選舉結果出爐後表示，新加坡人給予人民行動黨明確、強力的委託，這將使國家在動盪的世界中處於更有利的位置。

執政黨 新加坡 黃循財

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