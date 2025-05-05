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日本上皇明仁住院！91歲創日皇最高壽紀錄 可能病因曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本上皇明仁與上皇后美智子2024年10月於東京御用邸。美聯社
日本上皇明仁與上皇后美智子2024年10月於東京御用邸。美聯社

日本每日新聞報導，日本宮內廳5日證實，91歲上皇明仁疑似「心肌缺血」，診斷發現有心臟肌肉血液供應不足的疑慮，將自6日赴東京大學附屬醫院住院做進一步檢查。

報導指出，明仁本身並未感覺到任何不適或異常的身體症狀，具體住院時間將依檢查結果而定。

明仁原訂8日起與上皇后美智子在神奈川縣的葉山御用邸靜養，但該計畫已被取消。

明仁甫於2024年12月度過91歲生日，創下歷代天皇最長壽的紀錄。他曾在2022年7月被診斷出右心臟衰竭，但在經過內科的用心治療，病情恢復穩定。

日本 東京大學 生日

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