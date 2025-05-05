聽新聞
0:00 / 0:00
日本上皇明仁住院！91歲創日皇最高壽紀錄 可能病因曝光
日本每日新聞報導，日本宮內廳5日證實，91歲上皇明仁疑似「心肌缺血」，診斷發現有心臟肌肉血液供應不足的疑慮，將自6日赴東京大學附屬醫院住院做進一步檢查。
報導指出，明仁本身並未感覺到任何不適或異常的身體症狀，具體住院時間將依檢查結果而定。
明仁原訂8日起與上皇后美智子在神奈川縣的葉山御用邸靜養，但該計畫已被取消。
明仁甫於2024年12月度過91歲生日，創下歷代天皇最長壽的紀錄。他曾在2022年7月被診斷出右心臟衰竭，但在經過內科的用心治療，病情恢復穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言