澳大選中國議題降溫 前中共特務：注意力轉至美國

澳洲3日舉行聯邦國會大選，過去受關注的中國威脅議題未在這次大選中發酵。對此，前中共特務接受中央社訪問指出，美國這一屆政府引起的效應已經蓋過大家過往熱烈討論的中國。

對比2022年澳洲聯邦大選，不同陣營對要如何應對中國滲透及威脅成為澳洲熱門議題，也是當時選戰主要焦點之一；但近日舉行的澳洲聯邦大選，中國滲透及威脅澳洲的問題，並未佔據大量媒體篇幅。

本屆大選的輿論焦點主要集中於美國會如何影響到澳洲大選的情勢，特別是自由黨國家黨聯盟（LNP）的領袖達頓（Peter Dutton）主張大幅精簡政府人事和刪減教育及醫療開支；對此，輿論不只將達頓和美國總統川普相提並論，更讓這次澳洲大選被視為國際社會是否認可「川普主義」（Trumpism）的一次測試。

前中國政治安全保衛局特務艾瑞克（Eric；化名）指出，澳洲對於中國議題的關注度降低和美國政府近期的政策轉向不無關係。他說：「這是很正常的現象；現在大家都感覺到，美國這一屆政府引起的風頭已經蓋過大家過往喜歡議論的中國。」

隨著中國議題熱度降低，澳洲社會可能也降低對中共滲透的警覺。對此，艾瑞克提醒：「可能大家忽略了中共的威脅；中共的威脅是長期客觀存在的嚴峻挑戰。」

艾瑞克相信，中共避免讓中國議題被炒熱。他說：「中國政府肯定已經看在眼裡，察覺到美國政府對澳洲有很大的影響，例如在今年初，當時大家覺得自由黨的勝率會高一點，但隨著美國政府換屆，澳洲選情突然間就逆轉了。就像稍早的加拿大一樣。」

艾瑞克解釋，中共樂見美國成為輿論爭議焦點。他說：「大家的注意力被轉移（到美國）了，對中共來說是有利的；他們明白到，沒有必要讓輿論的火力重新放到自己身上；他們（對中國議題降溫）是樂見其成的。」

對於澳洲政府是否能有效應對中共滲透問題，艾瑞克抱持「審慎樂觀」的態度。他相信，隨著澳洲聯邦政府持續提高澳洲安全情報組織（ASIO）等部門預算，將會更有效地反制中共滲透。