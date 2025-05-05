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不滿聯合國頒獎異議媒體 尼加拉瓜退出教科文組織

中央社／ 馬納瓜4日綜合外電報導

尼加拉瓜地方媒體今天報導，當局已通知聯合國教科文組織，表示將退出該組織，以回應教科文組織將新聞獎項頒給已流亡海外的「新聞報」（La Prensa）。

法新社報導，聯合國教科文組織（UNESCO）昨天將年度新聞獎項頒發給尼加拉瓜歷史悠久的「新聞報」。

在尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）加強權力控制下，新聞報員工被迫在海外刊載文章。

尼加拉瓜外交部長江斯起（Valdrack Jaentschke）透過尼國媒體發布聲明說，聯合國教科文組織的決定「令人無法接受，也不能容忍」。

他說，新聞報為美國服務，縱容美國對尼國的干涉。

聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（AudreyAzoulay）在聲明中表示，尼加拉瓜的決定將「使其人民無法享有以教育和文化為重點的合作所帶來的益處」。

但阿祖萊說，聯合國教科文組織的職責也是在「捍衛各地的言論自由」。

新聞報是一家擁有近百年歷史的報紙，尼加拉瓜警方2021年突擊這家報社，並逮捕總經理霍爾曼（JuanLorenzo Holmann Chamorro），此後新聞報一直在網上刊登報導。

2022年，霍爾曼遭尼國法院判處9年徒刑，2023年遭驅逐出境後，流亡美國。

霍爾曼在社群媒體上表示，尼國當局對聯合國教科文組織頒獎給新聞報一事感到憤怒，「反而讓新聞報獲得的認可更具分量」。

自2018年大規模抗議活動以來，尼加拉瓜已關閉5000多個非政府組織；聯合國估計有300多人在示威活動中身亡。

尼加拉瓜 文組 聯合國

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