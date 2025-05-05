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伊朗展示射程1200公里新型飛彈 同時向美嗆聲

中央社／ 德黑蘭4日綜合外電報導

伊朗與西方關係緊張加劇之際，伊朗國家電視台報導，德黑蘭當局今天展示一款射程達1200公里的新型固體燃料彈道飛彈

法新社引述電視台報導內容指出：「這款採固體推進劑的蓋塞姆．巴西爾（Ghassem Basir）彈道飛彈，射程至少達1200公里，是伊朗最新的防禦成就。」

西方國家一直很關切伊朗的飛彈能力，指控該國破壞中東穩定。

伊朗支持的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）網絡，由葉門「青年運動」（Huthis）、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas），以及伊拉克什葉派（Shiite）等反以色列武裝團體組成。

去年10月，伊朗和區域宿敵以色列首次對彼此發動直接攻擊。

伊朗國家電視台今天專訪國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）時，播出這新型飛彈的畫面。

納西爾扎德說：「若我們遭到攻擊，若有人向我們發動戰爭，我們將以武力回擊，並且鎖定他們的利益和基地。」

他說：「我們對鄰國沒有敵意，但美國基地是我們的目標。」

伊朗展示最新飛彈之前，德黑蘭和華府自4月12日起，曾連續3個週六在阿曼斡旋下針對伊朗核計畫舉行會談。

伊朗 彈道飛彈 德黑蘭

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