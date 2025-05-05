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巴西前總統波索納洛出院 腹部手術休養3週康復

中央社／ 巴西利亞4日綜合外電報導

根據法新社記者指出，巴西前總統波索納洛3週前在巴西利亞一家醫院接受複雜的腹部手術後，已於今天出院。

法新社報導，這位極右翼領袖被控為保住權力，於2023年指示發動政變圖謀，遭法院裁定受審。波索納洛（Jair Bolsonaro）4月13日接受手術，治療他於2018年競選集會期間遭持刀刺傷而引發的腸阻塞問題。

70歲的波索納洛於出院前在X平台發文說：「感謝上帝，這真是個奇蹟。」也向醫生致謝的他表示自己「神清氣爽」返家。

波索納洛在那次遇襲後已為此經歷多場手術。他的醫療團隊成員指出，他在上個月那場12小時手術後的恢復情況令他們「印象深刻」。

醫生埃切尼克（Leandro Echenique）告訴記者：「他的健康狀況非常好。」不過他同時提醒，波索納洛復發的風險一直存在。

波索納洛帶著笑容走出私立醫院DF Star時，受到支持者熱烈歡呼迎接。

巴西聯邦最高法院於3月底裁定，針對2022年選舉期間和之後企圖發動政變的調查案，將波索納洛和另外7名盟友列為被告。

巴西 手術 波索納洛

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