巴西前總統波索納洛出院 腹部手術休養3週康復
根據法新社記者指出，巴西前總統波索納洛3週前在巴西利亞一家醫院接受複雜的腹部手術後，已於今天出院。
法新社報導，這位極右翼領袖被控為保住權力，於2023年指示發動政變圖謀，遭法院裁定受審。波索納洛（Jair Bolsonaro）4月13日接受手術，治療他於2018年競選集會期間遭持刀刺傷而引發的腸阻塞問題。
70歲的波索納洛於出院前在X平台發文說：「感謝上帝，這真是個奇蹟。」也向醫生致謝的他表示自己「神清氣爽」返家。
波索納洛在那次遇襲後已為此經歷多場手術。他的醫療團隊成員指出，他在上個月那場12小時手術後的恢復情況令他們「印象深刻」。
醫生埃切尼克（Leandro Echenique）告訴記者：「他的健康狀況非常好。」不過他同時提醒，波索納洛復發的風險一直存在。
波索納洛帶著笑容走出私立醫院DF Star時，受到支持者熱烈歡呼迎接。
巴西聯邦最高法院於3月底裁定，針對2022年選舉期間和之後企圖發動政變的調查案，將波索納洛和另外7名盟友列為被告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言