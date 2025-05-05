美國務卿魯比歐 向星、澳總理道賀

新加坡和澳洲國會大選三日落幕，新加坡總理黃循財領導的人民行動黨、澳洲總理艾班尼斯領軍的工黨分別勝出。美國國務卿魯比歐已向黃、艾道賀，中國大陸外交部則已恭賀艾班尼斯和工黨。

魯比歐聲明，美國和新加坡近六十年來一直保持強大且持久的戰略夥伴關係，共同致力於安全、自由和繁榮的印太。

魯比歐也說，澳洲是美國寶貴盟友、夥伴和友人；美、澳共同的價值觀和民主傳統，為兩國持久的聯盟關係和人民之間深厚聯繫奠定基礎。

一位中國外交部發言人說，中方願與艾班尼斯領導的澳洲新一屆政府，一同繼續推動建構更成熟、穩定且富有成效的中澳全面戰略夥伴關係。

澳洲財政部長查默斯四日說，澳洲政府將優先應對美中貿易戰「陰霾」。