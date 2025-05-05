川普議題發酵 新加坡、澳洲執政黨得利

新加坡和澳洲三日國會大選均由執政黨拿下絕對多數。星媒引述學者報導，結果證明美國總統川普的關稅戰成為選戰重要議題。在澳洲，在野黨提出裁減公務員等和川普政府相似的政策，被認為是許多選民立場轉向執政黨工黨的主因。

聯合早報四日報導，新加坡國立大學東亞研究所首席研究員藍平兒說，儘管消費稅上調等課題在競選期間引發關注，但選民眼中這些議題相較關稅戰沒那麼重要。華爾街日報三日報導也說，這次星國大選是最新一次顯示川普咄咄逼人改寫二戰以來全球貿易和安全的規則，有利執政黨。

本屆澳洲大選則是川普一月回任後，繼德國、加拿大後第三個美國主要盟國大選。紐約時報三日報導，在野黨自由黨／國家黨聯盟領袖達頓在選戰初期利用選民對現狀不滿，但後來受到一連串失誤，以及與川普部分訊息和政策的連結掣肘；川普在澳洲大選的角色雖不像在加拿大突出，但其政府引發的全球混亂已使澳洲選民擔憂。

澳洲工黨民調一度落後在野黨三個月，但在選前逆轉。雪梨大學政治學講師馬赫向法新社說，達頓的政策被認為是川普輕量版；雖然還有生活成本、國防、醫療等議題，「但我們若想了解為何在競選最後幾個月，很大一部分選民立場改變，我認為這就是最主要因素」。

澳洲總理艾班尼斯的工黨選前還將達頓貼上「很DOGE」標籤，指稱達頓仿效川普和其創設的政府效率部（DOGE）。美聯社四日報導，川普對全球課關稅後，幾位分析家認為對澳洲保守派，與川普相似在政治上已從正面因素轉向負面。

但法新社也引述學者說，澳、加大選差別在於，川普不是票投艾班尼斯的選民最關心的問題。澳洲學者加薩里安（Zareh Ghazarian）也質疑「很DOGE」標籤對大選結果的重要性。

達頓今年稍早曾讚川普是「大思想家」、「精明」。但鑒於澳洲人對川普反感，達頓和艾班尼斯的論調都變得更針鋒相對；達頓四月聲稱將為增進澳洲利益對抗川普等任何世界領袖。