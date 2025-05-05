新加坡人選擇穩定 人民行動黨得票不降反升

紐約時報四日報導，新加坡大選前，許多人認為執政黨人民行動黨（PAP）對政權的掌握將削弱，但其勝選結果顯示該黨仍是領航星國應對貿易戰和美中緊張的最佳政黨。星媒聯合早報四日報導也指，政治觀察家認為，這次結果表明執政黨反覆強調需強力授權來引領國家，獲選民廣泛認同。

PAP在上屆二○二○年大選得票率逼近歷史低點，這被視為星國對競爭性民主渴望日增的證據。但該黨這次壓倒性的得票率與國會得席率令許多政治分析家震驚，他們原本以為星國反對黨影響力正在強化，且選民不滿執政黨對生活成本上漲的對策。

前PAP籍國會議員殷吉星說，這次選民「投給穩定」；在川普貿易戰和關稅問題背景下，「星國人接受PAP的策略，即『我們不想拿我們的選票冒險』」。

曾著書討論星國政治的喬治說，這次選舉表明當外部威脅如此顯著、劇烈，會讓星國人更意識到世界是個艱困、甚至有時是醜陋的地方，這或許讓他們更感謝一個基本上更有能力、更穩定的政府。

聯合早報也引述新加坡管理大學楊邦孝法學院副教授陳慶文指出，PAP成功向選民傳達保持穩定和延續的重要；選民看到支撐星國繁榮的國際秩序正發生劇變，「因此選民某種程度上拒絕反對黨的觀點，即就算失去幾個部長，也不會有太大問題」。

英國廣播公司（BBC）日前也報導，年輕人通常更同情在野黨，但PAP藉由社群媒體等方式吸引年輕選民。

這次競選期間，較常按照生硬講稿演說的PAP政府部長也開始與社群網紅一起拍片，並上播客節目進行長時間對談。總理黃循財也在社群媒體上展示他的吉他技巧，並在貓咪咖啡廳討論國家預算。

新加坡國立大學傳播與新媒體副教授卡羅．孫（Carol Soon）說，各黨候選人已比過去更善用社群媒體。在野黨也紛紛加入。但BBC說，相較資金雄厚的PAP，在野黨的努力則相形見絀。