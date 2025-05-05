新加坡執政第4代團隊 順利接棒

去年五月交棒給黃循財的新加坡第三代領袖李顯龍「退而不休」，這次大選以國務資政身分率該黨其他選將參選星國選制中獨有的「集選區」（GRC），並順利以近百分之七十九的高得票率成功固守。他四日凌晨在社群媒體臉書寫道，「我們（星國選民）明確表達對總理及其第四代領導團隊的支持」。

星國長期執政、從未下野過的人民行動黨（PAP），在本屆九十七席民選國會議員中獲八十七席，得票率百分之六十五點五七，最大在野黨工人黨維持十席。上屆二○二○年大選，PAP獲八十三席、得票率百分之六十一點二四。

總理兼PAP祕書長黃循財四日凌晨在記者會中說，感謝選民給予明確且有力的委託授權，這將讓新加坡在動盪世界中處於更有利的位置。

繼李光耀、吳作棟和李顯龍後，星國長期執政的PAP去年完成從第三代至第四代的領導權力交接。此次是黃循財首度以祕書長身分，帶領該黨出征全國性選舉，也是他面臨的首場考驗。PAP一如預料保住執政地位，這次大選也被視為對該黨受選民歡迎度的檢驗。

五十二歲的黃循財在領導星國因應新冠肺炎的防疫工作小組後人氣攀升，疫情正盛時，他在國會發言感謝抗疫的前線人員忍不住流下男兒淚，觸動許多星國民眾。他曾任副總理和財長，擁有美國密西根大學經濟學碩士與哈佛大學甘迺迪學院公共行政碩士學位。

新加坡大選初步結果公布後，國務資政李顯龍向支持者發表演說。歐新社

李光耀長子，七十三歲的李顯龍四日在臉書以英語發文，對大選結果感到很高興並鬆一口氣。他提到，本屆大選正好在一個關鍵時刻舉行，無論對全球、對新加坡都是如此。選舉結果表明新加坡人理解到其中的利害關係，「我們知道，團結一致應對未來的巨大挑戰至關重要。我們明確表達對總理及其第四代領導團隊的支持」。

李顯龍並承諾，黃循財所率的PAP政府將盡力為民眾服務，包括年長者及許多年輕的「首投族」，他們都有自己的目標與願望。

李顯龍執政近廿年，去年卸任總理與黨祕書長，此次以國務資政身分，率娜蒂雅等四名黨內同志，角逐「宏茂橋」集選區，為黃循財成功守住傳統票倉，得票率高達百分之七十八點九五。始於一九八八年的集選區，是星國旨在確保國會有少數族裔代表的選制，由一組多人「組隊」參選，最多可六人，選民則只能全部支持或反對。