以軍廣發徵召令 加薩戰事恐擴大

以媒三日報導，以色列對數萬名預備役人員發出徵召令，為接下來擴大加薩走廊軍事行動做準備。

以媒新消息報網站（Ynet）報導，預備軍部署位置有二，一是以色列和黎巴嫩邊境，二是約旦河西岸占領區，騰出正規軍來率領最新的加薩進攻行動。以軍尚未立即置評。

以色列總理內唐亞胡辦公室以加薩和敘利亞近來情勢為由，宣布將重新安排總理原定七至十一日的亞塞拜然出訪行程。但以色列官媒報導，安全內閣排定四日開會通過擴大對加薩的軍事行動。

法新社三日報導說，內唐亞胡需極右翼支持，否則由他領導的執政聯盟將無以為繼，而在極右翼人士施壓下，他從以色列恢復加薩軍事行動以來，就揚言將對哈瑪斯打到底。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯前年十月突襲以色列，引發以色列對哈瑪斯控制的加薩發動大規模反擊。在各方斡旋下，雙方停火協議一月十九日生效。但協議破裂後，以軍三月十八日恢復在加薩的攻勢。

一月的停火協議是由美國、埃及和哈瑪斯政治辦公室所在地卡達共同促成。然而近幾周來，為了達成新停火協議的作為似停滯不前。

另外，一枚從葉門發射的飛彈四日落在以色列主要國際機場班古里昂機場周邊，尚未傳出重大傷亡消息。以色列國防部長卡茲矢言強力反擊，葉門武裝團體青年運動則宣稱是其所為。