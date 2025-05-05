習近平本周訪俄將晤普亭 研商一系列國際、地區議題的戰略

應俄羅斯總統普亭邀請，大陸國家主席習近平將於本周三（7日）至周六（10日）對俄羅斯進行國是訪問，並出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯「衛國戰爭勝利」80周年慶典。預計習近平此行將針對中俄關係及一系列國際和地區重大議題進行戰略溝通。

這將是習近平與普亭今年首次會晤。據俄通社此前報導，普亭也受習近平邀請，將出席定於9月初在北京舉行的紀念抗日戰爭勝利暨二戰結束80周年活動。

新華社報導，大陸外交部昨（4）日指出，今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。習近平主席和普亭總統已達成共識，將共同銘記歷史，緬懷先烈，弘揚正確二戰史觀，維護二戰勝利成果和戰後國際秩序，捍衛國際公平正義。

2021-2024年中俄貿易總額 圖／經濟日報提供

除了就中俄關係進行溝通外，雙方也將對全球經貿發展深入討論。

大陸外交部稱，今年是聯合國成立80周年。中俄同為聯合國創始國和安理會常任理事國，在維護以聯合國為核心的國際體系方面肩負特殊重要責任。中俄雙方將進一步加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台的密切協作，團結廣大全球南方，引領全球治理正確方向，旗幟鮮明反對單邊主義和霸凌行徑，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

俄羅斯駐中國大使莫爾古洛夫曾對俄通社表示，俄中將繼續擴大合作，積極深化在國際事務中的協調。他並稱，儘管兩國共同的敵人試圖設置重重障礙，但俄中貿易額仍持續保持強勁增長。

據大陸海關總署數據，去年中俄貿易額年增1.9%，達到2,448億美元，再創歷史新高。

中俄高層交往頻繁，有元首年度互訪慣例。習近平上次訪俄是在去年10月，出席喀山金磚國家領導人峰會；普亭上次訪中是去年5月，是他開啟第五個總統任期後首次出訪。