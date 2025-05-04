史達林後執掌最久領袖！普亭「一直在考慮繼任問題」 暗示有多人競爭

俄羅斯總統普亭在今天播出的影片中稱他一直在考慮繼任事宜，並暗示可能會有數名候選人角逐大位。普亭是繼前蘇聯領導人史達林之後，執掌克里姆林宮最久的俄國領袖。

在1999年12月31日，時任俄羅斯總統葉爾欽（Boris Yeltsin）交棒給當時的總理普亭（Vladimir Putin）後，普亭於1999年至2000年暫代總統職務，隨後於2000年至2008年擔任總統，接著任總理至2012年，然後自2012年再次出任總統至今。

路透社報導，俄羅斯國家電視台拍了一部講述普亭擔任俄國最高領導人25年的影片「俄羅斯、克里姆林宮、普亭、25年」（Russia, Kremlin, Putin, 25years），72歲的普亭在片中被問及是否曾考慮繼任問題時，他回應：「我一直在考慮這件事。」

普亭表示：「選擇權最終在人民，在俄羅斯人民。我認為應該要有一個人，或者好幾個人（競爭），讓人民能有所選擇。」

目前普亭並無明顯繼任者，不過根據俄羅斯憲法，如果總統無法履行自身職責，總理將擔起總統職權。現任俄國總理是米舒斯京（Mikhail Mishustin）。